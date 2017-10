Le patron de Marvel confirme une nouvelle fois que nous ne sommes pas prêts de voir un film sur Hulk

Alors que les projets pleuvent et que le MCU s'apprête à entamer sa mystérieuse Phase 4, il n'y a toujours aucun film Hulk d'annoncé. Et ce n'est malheureusement pas prêt d'arriver.

Cela fait presque déjà 10 ans que L'incroyable Hulk de Louis Leterrier est sorti sur les écrans et, depuis tout ce temps, les fans réclament haut et fort une nouvelle aventure solo du géant vert. Et, à chaque fois, le studio Marvel botte en touche, qu'il s'agisse de Kevin Feige ou même de Mark Ruffalo. Un jeu du chat et de la souris qui supporte les années alors même que la possibilité de voir un tel projet se mettre en route est on ne peut plus illusoire.

Si, à la base, on se disait que le studio ne croyait pas au potentiel du héros pour tenir un film entier sur ses épaules, la réalité est toute autre puisque, comme pour Spider-Man, Marvel ne fait qu'emprunter Hulk pour ses films, puisque le personnage a été acheté par Universal et que Marvel n'a pas le droit de l'utiliser dans une aventure solo ou hors d'un contexte propre aux Avengers. Mais, comme à chaque fois, la sortie imminente de Thor : Ragnarok relance le débat et la question se pose à nouveau. Et, comme à chaque fois, Kevin Feige écarte la possibilité, mais si aujourd'hui, au micro d'Indiwire, le boss de Marvel a pris le problème sous un angle différent :

"Je pense que le jeu du chat et de la souris continue et je ne sais vraiment pas si le film se fera un jour. Par contre, ce qui me fait très, très plaisir, c'est de partir d'un monde où, il y a 10 ans, les gens se posaient la question de la viabilité d'un film solo sur Hulk, et de me retrouver maintenant à chaque interview avec la même question : Quand est-ce que nous ferons un autre film Hulk ?"

Oui, effectivement, le discours a bien changé depuis L'incroyable Hulk et il semblerait que la demande soit persistente et donc à prendre en compte. Si une telle décision n'a pas encore été prise, nul doute que ces demandes répétées doivent bien faire gamberger les pontes du studio et l'on est quasiment sûrs qu'en poussant encore un peu ces prochaines années, on l'aura notre film sur Hulk. Et si au passage, ils pouvaient aussi lancer le film sur la Veuve Noire, ce serait super sympa. Autant profiter de l'occasion pour aborder le sujet hein.