Idris Elba veut vraiment faire La Tour Sombre 2

L'été que nous venons de laisser derrière nous a été catastrophique pour les blockbusters. Probablement l'un des périodes les plus difficiles que le cinéma américain ait connu ces 20 dernières années. Et apparemment, toutes les leçons n'ont pas été retenues.

Forcément, quand on évoque La Tour Sombre, on a un peu honte. Pas de nous, attention, mais de lui. Compiler la saga littéraire de Stephen King en un film d'action d'1h30 qui conclut l'histoire alors que la majorité des gens ne sait pas de quoi il s'agit, il fallait franchement oser et on ne pourra pas attaquer Sony sur ce plan-là : les gars ont des bollocks pour oser produire un truc pareil.

Après, il reste le film, machin sans saveur au récit charcuté à la tronçonneuse, trop gentil, pas profond, et globalement ultra-fade. Pas une purge célesto-cosmique certes, mais une énorme déception. Et la réception mitigée du film a eu clairement un impact sur son avenir puisque, rappelons-le, à l'origine, on devait aussi avoir une série télé, toujours avec Idris Elba, ainsi que d'autres films, la porte d'entrée à une énorme saga que nous ne connaitrons probablement jamais.

Face au destin de La Tour Sombre au cinéma, une grande confusion s'est installée et, à l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas ce qu'il en est du grand projet de Sony. Si pour l'heure, on parle de la possibilité d'un reboot de la série télé, qui se trouverait finalement détaché du film, rien n'a été confirmé en ce sens, ni dans aucun autre d'ailleurs et on peut tranquillement se dire que tout ça, ça commence à sentir carrément le sapin. Pourtant, il y en a un qui y croit toujours, et c'est Idris Elba. Si sa participation à la série télé n'est plus garantie, le comédien aimerait cependant retrouver les colts du Pistolero puisqu'il vient d'annoncer au micro de Radio Talk qu'il aimerait beaucoup que La Tour Sombre 2 se fasse :

"Je pense qu'une série télé qui soit une ramification du film aura beaucoup plus de temps pour en explorer ses différentes thématiques. Personnellement, je préfèrerai faire un autre film, explorer davantage le Pistolero, dans un film. Je ne sais pas où ils en sont concernant la série télé, mais je peux vous dire qu'il y a définitivement des discussions pour essayer de faire un autre long-métrage."

Après, quand arrivera-t-il ? Sous quelle forme ? Par qui ? On ne sait pas et, très honnêtement, pour le moment, on n'a pas envie de savoir. Parce qu'on est encore énervé face à un tel gâchis et qu'on va avoir besoin de temps pour digérer la colère. Si on ne dit pas que ça ne nous ferait pas plaisir de voir Elba et sa team rectifier le tir, on aimerait surtout que le projet soit mis entre les mains de personnes compétentes, que ce soit au scénario, à la réalisation et surtout à la production. Bref, ailleurs que chez Sony, en gros quoi.