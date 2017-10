Le réalisateur du Bonhomme de neige, avec Michael Fassbender, sait pourquoi son film est nul

Si on vous dit Tomas Alfredson, vous ne voyez pas forcément de qui il s'agit. Pourtant, il a réalisé quelques excellents films, comme le génial Morse par exemple, ou encore le super La Taupe.

C'est donc normal que l'on attende son nouvel opus, Le Bonhomme de neige, avec la plus grande des impatiences. D'autant qu'il s'agit d'un thriller super tendu dans la neige avec Michael Fassbender, donc, fatalement, kiki tout dur, et pas uniquement parce qu'il fait un froid glacial. Sauf que voilà, tout ne s'est pas passé comme prévu.

Fassbender face au... Bonhomme de neige !

Si le film avec Rebecca Ferguson et Charlotte Gainsbourg est attendu chez nous le 29 novembre prochain, Le Bonhomme de neige (non mais sérieux les gars quoi) il sortira aux USA le 20 octobre prochain et il se prend, comme on l'appelle dans le jargon professionnel, une "bonne grosse branlée" puisqu'il se fait flinguer par à peu près toutes les critiques et qu'il peine à dépasser son 24% sur Rotten Tomatoes. Un échec programmé donc, dont on se demande bien comment il a pu se produire entre les mains d'un réalisateur si compétent.

Et bien figurez-vous que le réalisateur lui-même vient d'en fournir l'explication au micro du NRK, le Norwegian Broadcasting Corporation, heureusement traduit par les soins du site Indiewire. Si le film se plante tellement, c'est que tout simplement il n'est pas terminé !

"Notre temps de tournage en Norvège était beaucoup trop court. Nous n'avions pas encore toute l'histoire et quand nous avons commencé le montage nous avons découvert qu'il manquait beaucoup de choses."

Une révélation assez incroyable, surtout de la part d'un réalisateur de sa trempe, qui révèle une bonne grosse dose d'amateurisme dans le process. En effet, Alfredson estime qu'il manque 10 à 15 % du scénario, une énorme partie donc qui n'a jamais été tournée. Comment cela a-t-il pu se produire ? Il ne faut en fait pas forcément blâmer le réalisateur parce que, en réalité, Le Bonhomme de neige a connu une naissance compliquée. A l'origine, c'est Martin Scorsese qui devait faire le film, puis Alfredson a été engagé par le studio pour le remplacer. Et puis, tout s'est emballé :

"Tout est arrivé de manière très abrupte. Tout d'un coup on nous a dit que nous avions l'argent et que nous devions commencer à tourner à Londres. C'est comme essayer de compléter un gros puzzle alors qu'il manque des pièces. On ne voit pas l'image d'ensemble."

Une tragédie filmique donc plus à mettre au crédit d'une gestion du studio plutôt que du talent de son réalisateur et qui pourrait devenir un cas d'école pour les prochains projets du même genre. N'empêche, ça la fout vraiment mal de s'excuser pour un film alors qu'il n'est même pas encore sorti.