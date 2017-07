Michael Fassbender traque un tueur de femmes dans le trailer de The Snowman

Genre un peu tombé en désuétude ces dernières années et qui n’aura jamais réussi à égaler son mètre-étalon Seven. Mais The Snowman pourrait bien réveiller notre goût pour les meurtres rituels.

Sur le papier, rien de fondamentalement novateur, mais les participants au projet laissent à penser que l’on tient là au moins un divertissement joliment calibré. Non seulement les deux rôles principaux seront tenus par Rebecca Ferguson (Mission : Impossible 5) et Michael Fassbender. Tous deux se mettront en chasse d’un tueur en série fans de bonhommes de neige, de décapitation et de meurtres de femmes.

Et pour ne rien arranger, The Snowman n’est pas mis en scène par un manchot, puisque c’est le nouveau film de Tomas Alfredson, réalisateur de Morse et du retors La Taupe, soit deux œuvres intelligentes ambiguës et tendues.

Exactement ce que nous promet cette bande-annonce, qui sent bon l’enquête vicieuse et pleine de séances d’autopsie bien cruelles. L’enquête débutera dans les salles obscures aux environs d’octobre 2017.