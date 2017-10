Pacific Rim : Uprising balance des images colorées de ses Jaegers en action

Suite à une gestation compliquée, la faute à un premier film au succès inégal (bide aux states et en Europe, ras-de-marée en Asie), Pacific Rim : Uprising approche et se dévoile un peu plus.

Après un teaser pas franchement engageant, mais qui ne nous montrait franchement pas grand-chose, une poignée de concept arts pas beaucoup plus excitants, le film montre un peu ses muscles et nous balance du Jaeger, et de véritables clichés issus du métrage.

Chacun jugera s’il s’agit d’une amélioration ou non, mais ces photos donnent un peu plus à voir l’orientation choisie par Pacific Rim : Uprising , c'est à dire un univers extrêmement coloré, clairement orienté vers les plus jeunes, qui lorgne plus du côté de Bioman que des classiques de l’animation japonaise.

Reste désormais à savoir si ce nouvel épisode saura trouvé un tempo et offrir des situations suffisamment fun pour nous divertir intensément.