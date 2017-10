Venom ajoute une comédienne de premier choix à son casting

On sait encore très peu de choses sur le projet de film Venom produit par Sony, mais les infos qui nous parviennent sont plutôt alléchantes.

Réalisé par Ruben Fleischer (Zombieland), le premier métrage en forme d’aventure solo du plus terrible adversaire de Spider-Man aura pour principal interprète Tom Hardy, accompagné de Michelle Williams ou encore Riz Ahmed. C’était déjà suffisant pour aiguiser notre curiosité, mais le studio a décidé d’inviter une autre interprète de talent à monter à bord.

Jenny Slate

Il s’agit de Jenny Slate. Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c’est une des artistes les plus prometteuses et détonantes à œuvrer actuellement sur petit et grand écran. Forte de pas mal d’expériences du côté du doublage, on l'a découverte dans plusieurs productions indé où elle a rapidement imposé un ton hâbleur, sensible et résolument unique. Elle a notamment été remarquée dans Obvious Child, qu'elle a réalisé et interprété. Cette année, elle avait un second rôle dans le mélodrame Mary avec Chris Evans, et sera prochainement à l'affiche du thriller Hotel Artemis avec Jodie Foster.

Si on ne l’attendait pas à l’affiche de Venom (où elle devrait interpréter une scientifique), Jenny Slate est un ajout de choix pour le film, qui devrait débarquer sur les écrans début octobre 2018.

Jenny Slate encore