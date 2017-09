Don Quichotte : le film maudit de Terry Gilliam a enfin une date de sortie

L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam devrait sortir en mai prochain selon son distributeur.

Après les multiples déboires sur le tournage d’octobre 2000, perturbé successivement par une infection de Jean Rochefort puis une double hernie discale de l’acteur l’empêchant de reprendre son rôle, mais aussi des pluies diluviennes qui ont détruit une bonne partie des décors et du matériel.

Après les multiples changements de casting : le duo Robert Duvall et Ewan McGregor transformé en Robert Duvall et Owen Wilson changé en John Hurt et Jack O’Connell… et les problèmes de financements interminables, L'homme qui tua Don Quichotte réalisé par Terry Gilliam devrait enfin arriver sur nos écrans.

La dernière fois qu'on a vu Jean Rochefort sur un cheval

On apprenait il y a quelques semaines que le tournage du film maudit de Terry Gilliam était enfin terminé. Ce jeudi, lors du FNCF, le Congrès de la Fédération Nationale des Cinémas Français, une excellente nouvelle a été révélé par le distributeur Oceans Films.

Lors de l’annonce de son film, la société de distribution a en effet annoncé que L’homme qui tua Don Quichotte, porté par Jonathan Pryce et Adam Driver sortirait en mai 2018 en France. Après tant d’années d’attente, la malédiction s’est-elle enfin évanouie ? Si la nouvelle nous ravit au plus haut point, on ne peut s’empêcher de craindre le pire à la dernière minute.

Il faut dire qu'on peine vraiment à croire que le projet soit si proche de nous. On parlerait presque de miracle, c'est dire. Mais qui sait ? Avec une date aussi significative, l’adaptation moderne de l’œuvre de Cervantès s’aligne clairement pour le prochain festival de Cannes. Et si le long-métrage repartait avec la Palme d’Or, ne dirait-on pas que c’était écrit ?

La première photo de tournage de la version 2017-2018