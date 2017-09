John Wick 3 : devinez qui Keanu Reeves veut affronter !

Carton inattendu du cinéma d’action John Wick se prépare pour un troisième volet qui devrait conclure les aventures sanguinaires du placide tueur à gages. Mais qui partagera l’affiche avec lui ?

S’il y a quelque chose qu’aucun des deux films consacrés au personnage n’ont réussi, c’est trouver un antagoniste, ou un allié, digne de Keanu Reeves, qui puisse rivaliser avec lui sans l’éclipser ni être balayer dans une tempête de chevrotines en trente secondes chrono. Par conséquent, tout le monde se demande si John Wick parviendra à supplanter l’excellent John Wick 2 et introduire un nouveau personnage à la hauteur.

Droopy a bien changé

Bien conscient de l’enjeu – d’autant plus que Lionsgate transformerait volontiers la trilogie en une franchise aux airs d’univers étendus, ce qu’autorise la mythologie délirante établie dès le premier volet, le comédien place ses billes.

En effet, à deux ans de sa sortie, John Wick 3 est actuellement en cours d’écriture et doit s’inquiéter prochainement de son casting. Keanu Reeves a donc profité d’une interview à People pour faire savoir combien il apprécierait de retrouver Tilda Swinton pour l’occasion.

Reeves et Swinton dans Constantine

« Vous savez, j’ai eu l’opportunité de travailler avec elle – on a fait deux films ensemble, mais il y en a un sur lequel on a vraiment travaillé tous les deux – donc je suis vraiment partant. On tombe l’un sur l’autre de loin en loin. C’est une personne et une actrice remarquable, donc oui ça me plairait beaucoup ! »

La précédente collaboration entre les deux artistes remonte à 2005, sur le tournage de Constantine. Et pour le coup, on est bien d’accord avec le sieur Reeves. Tilda Swinton a tout le charisme, magnétisme et talent nécessaire à l’incarnation d’un personnage aussi racé que redoutable, le genre d’antagoniste qui pourrait aisément tenir la dragée haute à John Wick, voire lui faire perdre momentanément sa légendaire placidité.

Mais qu'on lui donne un flingue !