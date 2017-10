Le Sens de la fête : critique bonne à marier

Si Eric Toledano et Olivier Nakache ont écrit leurs noms en lettre d’or au panthéon du box-office français avec Intouchables, on oublie parfois qu’ils ont débuté avec Nos Jours Heureux Tellement Proches, deux comédies chorales remarquablement conçues et écrites. Sur le papier, c’est de cette veine que semble se rapprocher leur dernier né, Le Sens de la Fête.

POUR LE MEILLEUR

Loin des ambitions sociales de Samba, le duo de cinéma se penche une nouvelle fois sur une brochette de personnages hauts en couleurs et passablement mal assortis, ici une équipe d’organisateurs de mariage, rassemblée autour d’un chef charismatique mais usé (Jean-Pierre Bacri), à l’occasion de noces fastueuses, qui vont progressivement souligner les non-dits, tensions et désaccords au sein du groupe.

Depuis leurs débuts, Eric Toledano et Olivier Nakache sont parvenus avec une certaine réussite à se tenir à égale distance de la comédie populaire panzer et d’un rire perçu comme plus pointu, ou arty. Une nouvelle fois, ils font montre de leur capacité à jongler simultanément avec la dimension émotionnelle du récit, une écriture comique qui ne craint jamais de revisiter de grandes figures classiques et une curiosité formelle, un véritable désir de cinéma qui permet à leurs travaux de toujours se hisser au-dessus du tout-venant.

Une belle brochette

Aussi à l’aise avec Vincent Macaigne que Gilles Lellouche, capable de magnifier le jeu pas toujours fin d’Alban Ivanov tout en offrant une partition joliment remuante à Eye Haidira, le duo de metteurs en scène rappelle constamment qu’il a su tracer une ligne claire délicieuse entre humour « old school » et regard humaniste candide mais sincère. Le résultat comme toujours est pétri de charme et désarme souvent par l’infini tendresse qui s’en dégage, sans toutefois retrouver la grâce de Tellement Proches.

ET POUR LE MOINS MEILLEUR

Malheureusement le film a souvent le cul entre deux chaises. Si Jean-Pierre Bacri se révèle une nouvelle fois impeccable, son rôle de clown bougon ne surprend jamais et on voit mal pourquoi le récit se focalise à ce point sur lui. Non seulement il écope des gags les plus téléphonés ou attendus (les fameux SMS), mais il occupe un espace qui étouffe souvent les autres protagonistes et menace la dimension chorale du film. Un déséquilibre d’autant plus regrettable que l’ensemble du casting s’articule avec une remarquable harmonie.

Des caractères bien trempés...

Enfin, le choix du thème et du décor central (un mariage, au sein d’un splendide château), menace également le métrage, en en gommant partiellement la personnalité. Malgré le soin apporté par les cinéastes pour proposer un véritable moment de cinéma, le travail (discret, chaleureux et soigné) de la photographie, Le Sens de la fête peine souvent à se démarquer des innombrables "comédies de mariage" déjà passées par là. Plus embêtant, le choix d’un décor unique extrêmement classique enferme encore un peu plus le récit dans les oripeaux d’une certaine école française, un peu bourgeoise, assez loin du monde, hors du temps, qui sied mal aux caractères que voudrait dépeindre le film.