Box-office France : Barry Seal : American Traffic au sommet, Mother ! déçoit, Le Redoutable s'effondre

La CIA au sommet, Sept Soeurs qui font de la résistance, une apocalypse qui fait débat, un inceste populaire et Un Godard au fond du gouffre...

Nul n’est prophète en son pays. Si les dernières productions de Tom Cruise ne rencontre pas le public américain, l’action star jouit toujours d’une certaine renommée à l'international et notamment dans l’hexagone. Avec 272 000 spectateurs pour sa première semaine à l’affiche, Barry Seal : American Traffic prend la tête d’un box-office pourtant riche d’une programmation alléchante. L’histoire vraie du pilote enrôlé par la CIA dans les années 70 a donc convaincu le public, alors que chez EL on est clairement plus dans la nuance.

La dystopie de Tommy Wirkola Seven Sisters tutoie de près la première place avec encore 251 000 spectateurs. Le film, qui vient tout juste de dépasser le million de curieux sur la France, se maintient en forme en n’accusant qu’une légère baisse de 30 % de fréquentation au bout de trois semaines d’exploitation. Un carton pour le film du réalisateur norvégien, qui passe dans un registre plus sérieux après les décalés Dead Snow et Hansel & Gretel : Witch Hunters.

S’il ne démarre qu’à la troisième place, Mother! est bien le film au cœur de l’actu 7e art. Un film qui fait réagir, débattre, et qui a au moins le mérite de ne pas laisser indifférent. Un film qui divise, entre génie et prétention stérile. Avec un démarrage de 190 000 spectateurs, on est loin des 550 000 de son précédent Noé ou des 715 000 de son chef d’œuvre Black Swan.

Le constat sur les terres de Trump est similaire : alors que le film vient de rentrer dans la catégorie des pires films notés sur Cinemascore, site référence qui évalue la satisfaction du public américain, il ne cumule que 16 millions de billets verts au total. Une prise de risques pas très payante pour la Paramount (ce qui n’est pourtant pas le genre de la maison), mais qui a au moins l’audace de proposer une œuvre intéressante et osée, à défaut de rassembler. Du coup, un réalisateur aussi polémiste méritait bien un dossier.

La quatrième marche revient à Ôtez-moi d'un doute . Le couple belge formé par François Damiens et de Cécile de France attire encore 168 000 spectateurs cette semaine. Un joli succès pour cette comédie romantique qui franchit le cap des 400 000 curieux. Le plus gros succès pour Carine Tardieu, quatre ans après Du vent dans mes mollets.

Nouveau venu dans le classement : Les Grands Esprits accueille 105 000 spectateurs cette semaine. Le film social avec Denis Podalydès et Léa Drucker utilise un cocktail maintes fois utilisé au cinéma mais qui fait toujours recette. Un professeur de lettres transposé dans un lyçée difficile dans un contexte social actuel très brûlant ne pouvait que fédérer un public toujours friand de messages politiquement corrects.

Le reste du classement accumule les déceptions. Le Redoutable, la comédie pastiche sur le monstre sacré Jean-Luc Godard, ne reçoit que 72 000 spectateurs. Dommage tant le film est d’une drôlerie absurde, avec un Louis Garrel au top de sa forme en couple avec une Stacy Martin se posant en vraie révélation du film. Le film avait fait l’unanimité à la rédaction.

Good Time, le film sous acide ultra-efficace des frères Ben Safdie ne cumule que 65 000 spectateurs, alors que le long est un petit bijou cinématographique et confirme une fois de plus le grand talent de Robert Pattinson.