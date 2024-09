« Je ne suis pas choquée » : l’actrice de The Acolyte réagit à l’annulation de la série Star Wars

Suite à l’annulation de la série The Acolyte sur Disney+, l’actrice principale Amandla Stenberg s’est exprimée sur les réseaux sociaux.

Il s’agit de l’une des plus tristes nouvelles de l’actualité série de 2024. Car malgré les critiques les plus acides, le manque de soutien du public et les mauvaises audiences au regard des attentes de Disney, la série The Acolyte de Leslye Headland était certainement l’une des meilleures choses qui soient arrivées à Star Wars depuis Rogue One ou Andor (à chacun son poison). Artistiquement et scénaristiquement, The Acolyte était une belle réussite, et pourtant Mickey a décidé de mettre au rebut la série.

L’annonce de l’annulation pure et simple de la série à l’issue de la saison 1, si elle a été une surprise pour le public, ou tout du moins pour une partie du public, ne semble pas avoir étonné tout le monde. Si les membres du casting se sont montrés assez discrets sur la question jusqu’à présente, Amandla Stenberg, qui incarnait Osha dans la série, a pris la parole sur les réseaux sociaux et a déclaré qu’elle n’était « pas choquée » par cette mise au rancart.

The Acolyte et ratures

L’actrice Amandla Stenberg a réagi à l’annulation de la série The Acolyte au cours d’un diffusion en direct sur Instagram. Elle a tout d’abord évoqué la vague de haine que la série a subi, de la part d’une frange du public déçue par le traitement du mythe Star Wars, mais aussi par le bloc de la droite ultra conservatrice américaine. Un mouvement réputée pour ses prises de positions misogynes et racistes, dont les sympathisants s’en sont violemment pris à Stenberg à cause de son genre et de sa couleur de peau.

« Je vais être transparente et dire que ce n’est pas un grand choc pour moi. Nous avons été confrontés à un déchaînement de vitriol depuis que la série a été annoncée, alors qu’elle n’était encore qu’un concept et que personne ne l’avait encore vue. C’est à ce moment-là que nous avons commencé à subir un déchaînement, je dirais, de bigoterie hyper-conservatrice et de vitriol, de préjugés, de haine et de propos haineux à notre égard. »

« Oh mon Dieu, une référence à la Cène ! Au bûcher !! »

Public, je vous (h)aime

Cette déferlante de haine, alors même que la série n’avait même pas été diffusée, a laissé un goût amer à l’actrice. Sans qu’elle explicite clairement cet état de fait, il semblerait qu’à ses yeux la série était condamnée d’avance. Le fait qu’elle ait été attaquée personnellement, et les mauvaises critiques systématiques d’une partie des spectateurs l’ont profondément affectée.

« Cela m’a vraiment affectée lorsque j’ai obtenu le rôle pour la première fois. Parce que ce n’est pas quelque chose – même si je m’y attendais – qu’on peut comprendre pleinement tant que cela ne nous arrive pas. […] Il est devenu évident pour moi, à un certain moment, que pour continuer à être moi-même, je devais honorer mon système de valeurs en m’exprimant, même dans le contexte d’un travail pour Disney.

Lui non plus n’a pas été épargné

Ni Rancor, ni colère

On pourra reprocher à Amandla Stenberg le fait qu’elle élude tous les reproches que l’on a pu faire à la série d’un point de vue mythologique, le fait que The Acolyte donnait parfois l’impression de rentrer certains personnages iconiques au forceps, ou de vouloir se raccrocher aux branches d’un épisode 9 considéré (à juste titre) comme le pire de la saga… Toutefois, malgré les maladresses du show, rien ne saurait justifier pareil tsunami de malveillance. Quoi qu’il en soit, l’actrice a déclaré qu’elle gardera un souvenir positif de l’aventure The Acolyte.

« Cela a été un honneur incroyable et un rêve pour moi d’être dans cet univers. Bien sûr, je suis très triste que l’émission ait été annulée. Je veux juste faire savoir aux gens qui nous ont soutenus de cette manière, et qui nous ont soutenus verbalement – malgré et face à tout le vitriol que nous avons reçu et le genre d’attaque ciblée, je dirais, que nous avons reçu de la part de la droite extrémiste – que vous avez été profondément aimés et appréciés. Et ça a rendu ce travail encore plus intéressant pour moi. »

Déçue, mais pas choquée

La mise à mort de la série The Acolyte intervient alors que le grand final de la série avait laissé le public sans réponse avec plusieurs cliffhangers, des intrigues non résolues et l’apparition d’un monstre sacré du mythe Star Wars, qui avaient mis les cerveaux des fans en ébullition. L’intégralité des épisodes de l’unique saison de The Acolyte est disponible sur Disney+.

Disney n’en a pas fini avec les séries Star Wars, puisque l’on attend prochainement la sortie de la saison 2 d’Andor, la série LEGO Star Wars : Reconstruire la galaxie, le 13 septembre 2024 et le gros morceau Star Wars : Skeleton Crew, pour une arrivée sur Disney+ le 4 décembre prochain. Quant au Mandalorian, il poursuivra son périple sur grand écran avec The Mandalorian & Grogu en 2026.