The Acolyte et Boba Fett : Disney fait le grand ménage pour l’avenir de Star Wars

Disney a annoncé une mauvaise nouvelle pour The Acolyte et semble décidé à limiter les apparitions de Boba Fett.

The Acolyte avait soulevé un nouvel espoir (haha) suite à sa diffusion sur Disney+. La série était étrangement radicale pour une production Disney, distillant des séquences franchement brutales, et s’amusant avec malice avec la mythologie Star Wars, comme avec les origines possibles de Kylo Ren. Là où on s’attendait à une nouvelle déception, The Acolyte a été une belle réussite, et la créatrice de la série Leslye Headland avait même déjà annoncé l’importance de ce personnage crucial pour la saison 2.

Malgré des critiques plutôt enthousiastes, la série a divisé la communauté des fans, et bien que The Acolyte aurait pu ouvrir les portes de l’exploration de la Haute République en live-action, il en sera tout autrement. Une déception ne venant jamais seule, une autre grosse déception est à venir, concernant le personnage de Boba Fett (interprété par Temuera Morrison) vu dans The Mandalorian. Quel est le point commun entre Boba Fett et The Acolyte ? Réponse : une mise au rebut pure et simple.

The Acolyte sombre dans le côté obscur

L’enthousiasme aura été de courte durée. La nouvelle est tombée comme un couperet, ou plutôt comme un sabre-laser dans un stormtrooper : Disney a décidé de mettre à l’arrêt The Acolyte. Selon des sources de Deadline, la série n’aurait pas suffisamment convaincu le public, et ce malgré un très bon démarrage au niveau des audiences. Les deux premiers épisodes de la série avaient cumulé près de 5 millions de vues lors de son premier jour d’exploitation, avant que les audiences ne s’étiolent.

Seul le final de la série aurait retrouvé une place au chaud dans le top 10 Nielsen avec 335 millions de minutes regardées, ce qui serait le score le plus bas pour une série Star Wars. Des scores très en deçà des attentes de Disney donc pour cette série qui aurait coûté plus de 100 millions de dollars. De plus, le fait que l’avis des spectateurs soit très partagé aurait condamné la série : avec 78% de recommandations par la presse sur Rotten Tomatoes, The Acolyte n’affichait que 18% de recommandations de la part du public (pas aidé par des raids de haters à cause de l’aspect dit « woke » de la série). Il n’y aura donc pas de saison 2 à The Acolyte.

Annulée tu te feras

Il va l’avoir sa mandale

L’exploitation de la licence Star Wars se poursuivra au format série avec (entre autres) Ahsoka, Skeleton Crew, et The Mandalorian qui se transmutera en long-métrage avec The Mandalorian & Grogu. Une mutation qui se fera sans l’un des personnages les plus appréciés de la saga Star Wars : le chasseur de prime le plus connu de la galaxie, Boba Fett. Au cours d’une interview donnée lors de la Fan Expo Chicago 2024 et rapportée par Screen Rant, l’acteur Temuera Morrison a confirmé que Boba Fett n’apparaitra pas dans le film Mandalorian.

Malgré cette annonce, l’acteur a tenté de se montrer rassurant, en déclarant qu’il pourrait juste s’agir d’un simple couac calendaire, et qu’il pourrait être appelé plus tard. Une déclaration qui ressemble beaucoup à un appel du pied, et à un rattrapage aux branches tout à la fois :

« J’attends toujours un appel téléphonique pour être tout à fait honnête. Je pense que nous sommes simplement mis de côté pour un petit moment. Peut-être que nous en sortirons plus tard.«

Il était meilleur dans Star Wars Jedi : Survivor

D’après Temuera Morrison, c’est la série Le Livre de Boba Fett qui aurait scellé le sort du chasseur de primes. La série créée par Jon Favreau a été un énorme pétard mouillé, et n’a convaincu ni la critique ni le public. « L’accueil réservé à cette série semble avoir eu un impact sur l’avenir du personnage dans la franchise« , a affirmé Temuera Morrison, ce qui aurait poussé Disney à mettre au placard le personnage de Boba Fett. Le plus étrange reste qu’il semble que Disney ait décidé que le chasseur de prime n’était plus « bankable« , alors que la série était lamentable, non pas à cause de Boba Fett, mais de son écriture au rabais.

Quoi qu’il en soit, la suite du Mandolarian, The Mandalorian & Grogu est toujours prévue pour une arrivée au cinéma le 22 mai 2026.