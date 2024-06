Star Wars : et si The Acolyte était l’origin story secrète de Kylo Ren (ou presque) ?

The Acolyte a à peine révélé l’identité de son mystérieux Sith dans son épisode 5 sur Disney+, et une théorie le lie déjà à la postlogie Star Wars et… Kylo Ren. ATTENTION GROS SPOILERS !

Depuis ses débuts sur Disney+, la dernière série Star Wars en date, The Acolyte divise énormément les fans de la saga. En explorant une période encore jamais abordée par l’univers, 100 ans avant la Menace Fantôme, la série prend le risque d’empiéter sur les fondements des films, ou du moins c’est ce qu’on lui reproche. Encore plus avec son méchant, peut-être lié à un seigneur Sith culte.

Dans son épisode 5, qui a ressuscité la prélogie sous presque tous ses aspects, The Acolyte a enfin levé le voile sur l’identité de son antagoniste masqué. On s’y attendait clairement, mais on était curieux de savoir comment celui-ci allait se présenter aux Jedi. Et la réponse à cette question n’a pas manqué de déchaîner les passions, même si le mystère le plus intrigant qui l’entoure semble être un lien avec… Kylo Ren.

Être ou ne pas être un Sith

« Je suis ce que vous pourriez appeler… un Sith ». Voilà comment se présente Qimir au Maître Jedi Sol dans The Acolyte, quand son masque tombe enfin. L’aveu semble clair, surtout que l’acteur Manny Jacinto a confirmé dans Entertainment Weekly qu’il s’agissait bien d’un Seigneur Sith.

Sith ou pas, il a de la gueule

À l’époque de la série, seuls deux Sith sont supposés coexister, un maître (Darth Tenebrous ou Darth Plagueis si on s’en tient à la chronologie) et un apprenti. On aurait tendance à pencher pour cette dernière option, mais la formulation reste ambigüe. The Acolyte doit justifier avant sa conclusion le fait que les Jedi pensent toujours les Sith éteints au moment de la prélogie.

Ce qui induit logiquement que la plupart des personnages de la série vont passer l’arme à gauche. Mais aussi que Qimir pourrait ne pas être un Sith à proprement parler, et peut-être simplement un adepte du côté obscur désireux de se détacher de la règle des deux. Ce qui nous amène à une théorie le liant à l’origine de Kylo Ren, un siècle et demi plus tard dans la saga.

Mais si, eux là

Le premier chevalier de Ren ?

La postlogie Star Wars n’a que peu abordé la transformation de Ben Solo en Kylo Ren, et son alliance avec les fameux Chevaliers de Ren, une secte d’adeptes du côté obscur historiquement opposée aux Sith (dont on se souvient surtout pour leur ridicule présence dans L’Ascension de Skywalker). Mais leur histoire récente a été développée au sein de plusieurs comics, dont un qui conte comment Solo a tué le chef des Chevaliers de Ren pour prendre sa place.

Mais quel rapport cela pourrait-il avoir avec The Acolyte ? C’est une simple note de musique qui a mis la puce à l’oreille de certains. En effet, vers la fin de l’épisode 5, on entend le leitmotiv caractéristique de Kylo Ren, composé par John Williams pour Le Réveil de la Force. Qimir porte en plus de cela un masque, similaire à ceux des Chevaliers de Ren, et sa réplique sur les Sith pourrait sous-entendre qu’il s’est désolidarisé de l’Ordre.

Comme un étrange air de famille (ou une étrange coïncidence)

Formé par un Seigneur Sith, devenu renégat, porteur d’un sabre laser excentrique et d’un masque bien flippant, il ne serait pas surprenant que Qimir soit bel et bien lié aux Chevaliers de Ren. Ce qui serait une manière pour la série d’enrichir une autre partie du lore de Star Wars, sans abîmer celle qui entoure la prélogie.

En parallèle des Sith connus en activité à cette période, il pourrait avoir créé son propre Ordre, moins dogmatique et désireux de sortir de l’anonymat imposé par la Règle des Deux. Un lien ténu avec Kylo Ren, certes, mais cet easter egg musical n’est possiblement pas là par hasard, et pourrait (enfin) clore le débat sur la présence des Sith dans The Acolyte.