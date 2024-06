Star Wars : le méchant de The Acolyte est-il ce Seigneur Sith culte de la saga ?

L’épisode 4 de The Acolyte sur Disney+ en a dévoilé un peu plus sur son mystérieux antagoniste, qui pourrait bien être lié à un Sith culte de la saga Star Wars.

La série The Acolyte est arrivée à mi-saison avec son quatrième épisode, et pour le moment, garde une grande part de mystère sur les différents éléments qui composent son intrigue. Pour autant, cette randonnée avec le côté obscur sur Disney+ a fait avancer quelques points, notamment concernant le mystérieux maître masqué aperçu à la fin du premier épisode.

The Acolyte a déjà peut-être bouleversé la mythologie de la saga, et, en ne prenant place que 100 ans avant la prélogie, pourrait empiéter légèrement sur les films. Les Jedi vivent longtemps (à l’image de Ki-Adi Mundi, présent dans l’épisode 4 de la série), tout comme les Sith. Et la question de l’identité du grand antagoniste, qui a fait une entrée fracassante lors de ce quatrième chapitre, a le mérite de se poser.

Le maître ou l’apprenti ?

Si la partie Legends de l’univers a largement couvert l’ascension des Sith précédant Palpatine, c’est-à-dire son maître Darth Plagueis et Darth Tenebrous, le nouveau canon post-rachat s’y est très peu aventuré. Ainsi, plusieurs possibilités restent ouvertes quant à l’identité du mystérieux Sith de The Acolyte, qui pourrait même être simplement un adepte du Côté Obscur, sans faire partie de la règle des Deux.

Pour rappel, après une lourde défaite de l’Ordre Sith aux mains des Jedi, celui-ci a basculé dans la clandestinité, sous l’impulsion de Darth Bane. Seuls deux Sith peuvent coexister : un maître et un apprenti, ce dernier étant amené inévitablement à tuer le premier. Le personnage masqué de The Acolyte est-il donc un Sith à proprement parler ? C’est tout le dilemme que nous offre la série.

Au bal masqué ohé ohé

La présence de Ki-Adi Mundi dans l’épisode 4 n’est d’ailleurs sans doute pas anodine, puisque celui-ci affirme dans La Menace Fantôme que les Sith ont disparu. Soit celui-ci n’était pas au courant de l’escarmouche de Khofar, soit il ne considère pas cet antagoniste comme un Sith. Ce qui écarterait de facto la possibilité que celui-ci soit Darth Plagueis, ou même son maître Darth Tenebrous.

En réalité, il est probable que le maître masqué soit tout simplement… un apprenti Sith, ou un individu désireux de le devenir. Ce qui n’empêcherait pas à la série d’introduire la célèbre Darth Plagueis le Sage par la suite (et de confirmer dans le canon qu’il est bien un Munn, la race alien du Clan Bancaire). Mais après l’épisode 4, il est probable que cet adepte de la Force soit en réalité Qi’mir, le guide de Mae depuis le début de la série incarné par Manny Jacinto.

Le coupable idéal ?

Il semble être au courant des machinations du “maître”, affirme avoir réussi à trouver seul le Jedi wookie Kelnacca sur Khofar, en sait beaucoup sur le passé de Mae et Osha, et, cerise sur le gâteau, disparaît mystérieusement au moment de l’attaque du Sith sur les Jedi. Il ne serait donc pas étonnant de le découvrir au cœur de cette conspiration depuis le départ, peut-être même dès l’épisode 5.

La question la plus importante restera cependant en suspens : sera-t-il considéré comme un vrai Sith par la série ? Dans le canon, Palpatine est le seul apprenti connu de Darth Plagueis, mais celui-ci pourrait en avoir eu un premier. Est-il ce mystérieux humanoïde masqué ? Ou celui-ci est-il un dissident sans lien avec l’Ordre des Deux ? On ne devrait pas tarder à le savoir, mais c’est clairement la question la plus brûlante de la série.