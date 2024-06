The Acolyte : la série Star Wars vient-elle de bouleverser la mythologie de la saga ?

The Acolyte vient de faire une révélation troublante, qui bouleverse la mythologie Star Wars et un de ses personnages les plus célèbres.

Si on avait plutôt apprécié les débuts de The Acolyte sur Disney+, force est de constater que la série Star Wars est (déjà) au ralenti avec son troisième épisode. Dommage, car cette exploration d’un couvent de sorcières avait tout pour plaire, alors que le parallèle avec les fameuses Soeurs de la Nuit était facile à faire. Cela dit, ce chapitre n’a pas fait que tourner en rond, et la série y reviendra probablement.

Même si The Acolyte se situe bien avant les premiers films de la saga, la série pourrait en effet poser les bases de la prélogie. Et l’épisode 3 a possiblement ramené sur la table un des grands concepts de la deuxième trilogie de George Lucas. Plus que ça, une petite phrase en apparence anodine pourrait bien avoir bouleversé la mythologie de la Saga, et un des plus grands mystères de la Force.

La prélogie de Dark Plagueis le Sage ?

Le troisième épisode de The Acolyte met en scène un couvent de sorcières, adeptes de la Force, et manifestement de son côté obscur. Les jumelles Mae et Osha sont les uniques enfants de la communauté, en exil sur la planète Brendok. Un détail sans importance, jusqu’à un dialogue rapide entre leurs deux mères, évoquant le “secret de leur création” en parlant des deux jeunes filles.

Un secret mystérieux que les Jedi ne doivent pas découvrir. Évidemment, tout bon fan de Star Wars aura vite fait le rapprochement avec une autre naissance étrange de l’univers, à savoir celle d’Anakin Skywalker. Dans La Menace Fantôme, sa mère Shmi déclare à Qui-Gon Jinn que l’enfant n’a pas de père. Dans le comics Darth Vader #25, écrit par Charles Soule en 2017 et canon à la Saga, il est sous-entendu (mais pas confirmé) que cette naissance pourrait avoir été influencée par Palpatine, alias Darth Sidious, à l’aide de la Force.

Un des grands mystères de Star Wars

Mais, encore d’avantage que la naissance d’Anakin, ce mystère fait écho à un des dialogues les plus connus de la prélogie. Le fameux discours de Palpatine à son futur apprenti dans La Revanche des Sith, où il évoque la “tragédie de Darth Plagueis le Sage”. Un Seigneur Sith si puissant qu’il aurait réussi à ressusciter les morts, et à “créer la vie”. Il s’agit bien évidemment d’un des principaux moteurs qui pousse Anakin à rejoindre le côté obscur, mais également d’une pièce centrale de la mythologie Star Wars.

Et si Plagueis avait utilisé le savoir des sorcières de Brendok pour avoir cette capacité ? La question a le mérite de se poser. D’autant que The Acolyte se situant une centaine d’années avant La Menace Fantôme, le Sith aurait pu déjà être en activité. S’agit-il du maître masqué de Mae ? Difficile à dire pour l’instant, mais l’usage d’”acolytes” et non de Sith à part entière pourrait pointer vers un apprenti plutôt qu’un maître. Rappelons que les vrais Sith fonctionnent par paire depuis l’avènement de Darth Bane, plusieurs millénaires avant.

Le Maître ou l’apprenti ?

Serait-ce pour autant une trahison envers George Lucas, comme certains le crient déjà ? Plutôt un enrichissement de sa mythologie, où la Force a toujours été un objet en constante évolution. Et si la série venait à présenter à l’écran Plagueis, un massacre de puissantes sorcières pour s’emparer de leur pouvoir aurait tout du Seigneur Sith implacable et scientifique décrit par Palpatine. Reste à savoir si le projet s’aventurera autant sur le terrain de la prélogie, alors que peu de personnages des films semblent être amenés à y apparaître.