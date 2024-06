The Acolyte Épisode 3 : Star Wars (déjà) au ralenti sur Disney+

Malgré un réalisateur intrigant et quelques belles idées, The Acolyte, la dernière série Star Wars, patine déjà avec son troisième épisode sur Disney+.

ATTENTION SPOILERS !

L’arrivée de The Acolyte sur Disney+ est un petit évènement pour les fans de Star Wars, alors que Lucasfilm s’aventure pour la première fois dans la période précédant la prélogie à l’écran. Et, à la vue de ses deux premiers épisodes, la série est plus une bonne surprise qu’une énième déception pour la galaxie lointaine.

Cela dit, quelques maux, récurrents chez les productions sérielles de l’univers, commençaient déjà à poindre, notamment sur le plan du rythme. Après des débuts encourageants, la question était donc évidemment de savoir si le projet allait tenir sur la durée. Et son troisième épisode a confirmé quelques-uns de ces problèmes de forme, malgré un fond intrigant.

Le flashback du flashback

L’épisode 3 de The Acolyte nous emmène donc à la découverte du passé des protagonistes, Mae et Osha, mais également le Jedi Sol. Déjà, la série fait un choix osé, à savoir consacrer un chapitre entier à un flashback, certes important pour donner du corps à son intrigue, mais qui coupe d’emblée le cliffhanger de l’épisode 2. Le tout alors que l’histoire des deux sœurs a déjà été en partie couverte par la narration.

L’épisode n’est pourtant pas sans intérêt. Déjà par la présence de Kogonada à la réalisation, qui devrait également se charger du septième épisode. Le cinéaste d’origine sud-coréenne, à qui l’on doit notamment le poétique After Yang, peut intriguer sur un tel projet. Le voir faire irruption dans l’univers de Star Wars attise forcément notre curiosité, avec un style assez particulier, qu’il essaie de transposer dans la série.

Là où tout a commencé

Cette patte passe par une étude de personnages posée, simple mais efficace. Alors que les deux premiers épisodes visitaient plusieurs recoins de la galaxie, celui-ci est centré sur une planète, quelques décors et quelques protagonistes. L’occasion de s’éloigner quelque peu de la politique galactique pour mettre la relation complexe entre Mae et Osha au cœur des débats. Le tout alors qu’en toile de fond se joue quelque chose de plus sombre et dangereux.

Ce chapitre s’appuie donc presque exclusivement sur son casting, notamment Jodie Turner-Smith qui en impose en mère supérieure d’un couvent de sorcières. Lee Jung Jae, rajeuni pour l’occasion, est quant à lui toujours aussi impactant émotionnellement, alors que Carrie-Anne Moss est de retour aux affaires. Il fallait bien cette panoplie d’acteurs pour faire vivre cette parenthèse (trop) tranquille.

Jodie Turner-Smith en Mère Talzine locale

Mort aux Jedi

S’il y a bien un point positif à retirer de cette origin story, c’est cet affrontement idéologique entre un couvent de sorcières et le tout-puissant Ordre Jedi. Les deux entités se disputent ainsi la garde des jeunes filles, révélant au passage rapidement leurs failles respectives. The Acolyte poursuit ainsi son travail sur les moines-guerriers, au sommet de leur puissance et de leur arrogance.

Depuis son pilote, il s’agit probablement de la plus grande force de la série, qui questionne constamment le rapport des populations civiles envers leurs protecteurs supposés. Une thématique qui s’inscrit dans la droite lignée de la prélogie, mais aussi (et surtout) de la série d’animation The Clone Wars. La showrunneuse Leslye Headland avait promis de malmener les Jedi, et elle le fait plutôt bien.

« Bonjour, auriez-vous une minute à accorder à l’Ordre Jedi ? »

En effet, si le Sol de Lee Jung Jae a des airs troublants de Qui-Gon Jinn, sa congénère Indara, incarnée par Carrie-Anne Moss, ressemble plus à un Mace Windu, autoritaire et sans concession. Le rapport de force est passionnant, même s’il est atténué par le couvent, loin d’atteindre le degré de fascination des autres sorcières stars de Star Wars, les fameuses Sœurs de la Nuit. Si leur ambiguïté est assez flagrante, la série ne l’explore pas, ou pas encore suffisamment pour convaincre.

Une cérémonie assez décevante au final

Le retour de Dark Ennui ?

Les deux premiers épisodes de The Acolyte souffraient de quelques problèmes de rythme, mais leur suivi était somme toute relativement fluide. Cet épisode marque cependant une pause brutale dans la narration, et on se demande si elle était foncièrement nécessaire. Développer ses personnages est une chose, mais quand leur histoire a déjà été largement présentée, la raconter une nouvelle fois n’a rien de très passionnant.

Cette pause est sympathique par sa propension à s’attarder organiquement sur ses personnages, chose que les séries Star Wars oublient trop souvent. Mais elle tend à s’attarder trop sur ses prémices, tout en expédiant son final d’un revers de la main. Peut-être que la série y reviendra (ce qui serait logique), mais dans la structure de l’ensemble, ce chapitre fait un peu tache.

Probablement pas la fin de cette histoire

Malheureusement, les sorcières de Jodie Turner-Smith n’ont pas l’aura pour tenir tout un épisode sur leurs épaules. Qui plus est avec une exploration de leurs mœurs très succincte (et un rituel un peu cheap). Quelques questions créent bien un début de mystère, mais l’ensemble est trop ténu pour convaincre sur la durée.

En somme, malgré quelques belles idées, sans doute explorées de nouveau plus tard, The Acolyte souffre encore d’un gros souci de rythme, qui fait de cet épisode 3 une parenthèse bizarroïde dans sa narration. Heureusement, son épisode 4 promet de revenir à sa trame principale, qui nous avait plutôt convaincus en introduction.

Un nouvel épisode de The Acolyte est disponible tous les mercredis à partir de 3h du matin sur Disney+.