The Acolyte Épisode 5 : Star Wars ressuscite la prélogie sur Disney+

Entre ses supers combats au sabre laser et ses dialogues un peu foireux, The Acolyte a comme des airs de prélogie Star Wars avec son épisode 5, disponible sur Disney+.

The Acolyte était attendu au tournant, au vu de son placement inédit dans la chronologie de la saga Star Wars, et, pour l’instant, il faut bien avouer qu’on est un peu resté sur notre faim. Cependant, la randonnée avec le côté obscur de l’épisode 4 s’était achevée sur un cliffhanger excitant, avec la promesse d’enfin concrétiser les belles idées de la série.

Cet épisode 5 promettait donc un affrontement dantesque entre les Jedi et le mystérieux antagoniste de la série, qui pourrait bien être lié à un Seigneur Sith culte de Star Wars. Et, au moins sur le plan des combats, The Acolyte a cette fois tenu ses promesses, se posant en digne héritier de la prélogie.

Duel of the Fates

Après le cliffhanger frustrant de l’épisode 4, l’enjeu maximal de ce cinquième chapitre était évidemment l’affrontement au sabre laser entre les Jedi et l’antagoniste masqué. Une mission de taille, sachant que ces sommets traditionnels ont souvent été bâclés par le Star Wars post-rachat (coucou L’Ascension de Skywalker).

Et, ô surprise, The Acolyte ne déçoit clairement pas, avec une note d’intention qui devrait ravir les nostalgiques des duels de la prélogie. Les chorégraphies de combat sont nerveuses, rapides et élégantes, et traduisent toute la dextérité des duellistes. Les Jedi sont bien au sommet de leur pouvoir, mais se retrouvent confrontés à un adversaire d’une efficacité redoutable.

SALADE !

La série réussit son coup avec un épisode qui atteint un niveau de brutalité rarement vu dans le Star Wars récent, et une noirceur franchement digne de La Revanche des Sith ou de certains épisodes de The Clone Wars. Cette ultra violence installe une tension de tous les instants, où aucun personnage ne semble à l’abri d’un coup de sabre (ou autre).

Les Jedi, rapidement surpassés, se retrouvent ainsi engagés dans une lutte désespérée pour leur survie, donnant lieu à quelques beaux instants de bravoure. Grâce à tout son travail effectué sur les dynamiques de ses personnages, The Acolyte fait de ce jeu de massacre un moment majeur et impactant émotionnellement, comme une sorte de mini-Ordre 66 avant la fin de saison.

Dark très-très-dark

Le tout en continuant d’explorer les failles de l’Ordre Jedi, toujours aussi bien représentées par Sol, décidément le meilleur personnage de la série. Son hypocrisie face au côté obscur éclate face à un adversaire qui l’a pleinement embrassé, tout comme les méthodes douteuses d’embrigadement des Jedi, symbolisées par le destin de la padawan incarnée par Dafne Keen.

Viscéral, brutal et thématiquement inspiré, cet affrontement compte parmi les meilleurs de Star Wars depuis le rachat de Lucasfilm par Disney. Mais tout ça est contrebalancé par une narration encore bancale.

Toujours le meilleur personnage ça bouge pas

Du sabre à la telenovela

Les 30 minutes qui composent cet épisode étant largement consacrées à ce duel au sommet, The Acolyte n’a que peu de temps pour avancer sur son intrigue principale. D’autant que ses deux protagonistes, Mae et Osha, restent en marge de l’affrontement, et se retrouvent face à face pour la première fois dans la série (hors échange de regards dans l’épisode 2).

Le problème, c’est que cet épisode 5 concentre plus que jamais les forces et les faiblesses de la série. Au milieu des coups de sabres et des exécutions brutales, le destin des jumelles paraît bien insignifiant et ennuyeux.

La grosse déception de la série

On se prend ainsi bien plus au jeu concernant les Jedi que les deux jeunes femmes. Un constat appuyé par le jeu aléatoire d’Amandla Stenberg dans ce chapitre, clairement un ton en-dessous des autres et qui rappelle parfois les plus « belles » heures de Hayden Christensen dans L’Attaque des Clones. Le tout alors qu’elle incarne deux personnages à la fois, qui plus est capitaux pour l’histoire.

À ce titre, The Acolyte semble réunir dans cet épisode les meilleurs et les pires aspects de la prélogie. Les chorégraphies sont ultra spectaculaires et les thématiques fascinantes sur la mythologie de la saga. Mais, sur le plan narratif et dans les dialogues, l’ensemble accuse le coup, et le supposé pilier émotionnel qu’est la relation entre Mae et Osha ne fonctionne pas ou peu.

Plus de sabres laser, moins de drama

La série réussit par ailleurs plutôt bien la grande révélation autour de l’identité du Sith (ce qui pose encore des questions de lore, on attendra la fin de la série pour y répondre). Il n’y a que peu de surprise, mais sa personnalité est assez amusante pour être signalée, entre punchlines et critiques acerbes des méthodes Jedi.

On pourra dire que The Acolyte réussit ici un twist sur deux. Car si cette première révélation fonctionne assez naturellement dans le rythme de l’épisode, et pose des questions intrigantes, l’autre tombe un peu à l’eau. Reste néanmoins un bouleversement complet des enjeux qui promet une fin de saison haletante, et sans doute plus exaltante que ce qui nous a été proposé dans les 4 précédents épisodes.

Un nouvel épisode de The Acolyte est disponible tous les mercredis à partir de 3h du matin sur Disney+.