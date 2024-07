Le podcast d’Ecran Large : où en sont les séries Star Wars ?

Pour ces nouveaux épisodes de notre podcast La Réu’ d’Ecran Large, retour sur l’état des séries Star Wars, de The Clone Wars à The Acolyte, en passant par The Mandalorian.

Avec la sortie de The Acolyte, les séries Star Wars viennent de franchir en cap en investissant enfin la Haute République. Or, depuis la réception compliquée de la postlogie, le format sériel est devenu l’approche privilégiée de Lucasfilm pour étendre l’univers, pour le meilleur et pour le pire.

Pour ce nouveau podcast La Réu’ d’Ecran Large, Antoine et Déborah interrogent l’état des séries Star Wars. Dans le premier épisode, ils reviennent sur l’impact de The Clone Wars et des séries animées. Dans le deuxième épisode, sur la place de The Mandalorian et son héritage sur les séries Disney+. Et enfin, dans le troisième épisode, ils questionnent le futur de la franchise avec les séries Andor, Obi-Wan Kenobi et The Acolyte.

Partie 1 : The Clone Wars, Rebels… pourquoi l’animation a tout changé

