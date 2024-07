The Acolyte : la créatrice confirme l’importance de CE personnage pour la saison 2

Un personnage apparu dans le final de la saison 1 de The Acolyte va bien avoir une grande importance dans la deuxième, selon Leslye Headland.

On attendait beaucoup du final de la première saison de The Acolyte. Après 7 épisodes regorgeant de mystères, le dernier devait répondre à beaucoup de questions. Si les réponses ne sont pas toutes données, la fin de la série a ouvert diverses pistes narratives, notamment à travers certains caméos.

En effet, The Acolyte a introduit un personnage majeur de l’univers Star Wars dans son final, et celui-ci ne restera pas au stade de la simple apparition, selon Leslye Headland, créatrice de la série. Attention, spoilers !

The Acolyte : Dark Plague is back

C’est au micro de Deadline que la showrunner est revenue sur le caméo de Dark Plagueis le Sage dans le final de The Acolyte, et sur sa potentielle importance dans la saison 2.

Ce que je pense de Plagueis, c’est qu’il sait aussi que cela s’est produit [la naissance de Mae et Osha grâce à la Force]. Il est également conscient, ou le deviendra rapidement, de l’existence de cet aspect de la Force. C’est pourquoi je dois dire que je ne suis pas d’accord avec la critique suivante : « Eh bien, untel ne l’avait pas [ce pouvoir], et Palpatine… Pourquoi ces femmes l’ont-elles ? » Tout d’abord, nous sommes dans une partie complètement différente de la chronologie. Deuxièmement, si je dois raconter l’histoire de Plagueis, ce que j’adorerais faire, j’adorerais absolument le faire, le fait qu’il cherche à obtenir ce pouvoir est tellement plus intéressant que le fait qu’il l’ait déjà.

Personnage mythique du canon de Star Wars, Dark Plagueis, le maitre de Palpatine, est enfin apparu en live-action dans la série Disney+, alors que son nom a été cité pour la première fois dans La revanche des Sith, en 2005. C’est un maitre Sith surpuissant qui a réussi à trouver le secret de la vie éternelle, avant de se faire tuer par son apprenti. Dans The Acolyte, on découvre que la Mère Aniseya et les sorcières de Brendok ont créé la vie grâce à la Force, et c’est exactement ce dont pourrait avoir besoin Plagueis pour développer sa propre technique.

Suivre ses origines est une proposition aussi alléchante qu’effrayante, tant le mythe du personnage est intouchable. Cependant, cela pourrait ouvrir beaucoup de possibilités scénaristiques. Déjà, on pourrait découvrir plus de choses sur le côté obscur de la force, et surtout sur les origines de Palpatine et le début de l’entrainement du grand méchant de la saga. La totalité des épisodes de The Acolyte est disponible sur Disney+.