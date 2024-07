The Acolyte : cette surprise du final de la série Star Wars pourrait changer l’avenir de la saga

Le temps d’une courte scène dans son dernier épisode, The Acolyte vient de présenter pour la première fois en live-action un personnage primordial de Star Wars. ATTENTION SPOILERS !

On attendait du dernier épisode de The Acolyte qu’il boucle la boucle sur le passé traumatique d’Osha et Mae (Amandla Stenberg), mais on espérait aussi qu’il amorce le futur de la Haute République et son importance mythologique pour l’avenir de la franchise. Et c’est le cas, puisque la série de Leslye Headland a confirmé l’implication d’un personnage essentiel du canon de Star Wars. Explications (avec spoilers !).

The Acolyte connaît la tragédie de Dark Plagueis le Sage

Au début de l’épisode, alors qu’Osha et Qimir quittent la mystérieuse planète du Sith pour affronter Sol et Mae, une figure alien émerge d’une grotte. Malgré l’obscurité, on distingue clairement ses longs doigts, sa peau grise, son nez aplati et plus généralement sa silhouette longiligne, typique de la race des Muun. Or, c’est justement la race du tragiquement célèbre Dark Plagueis, ce qui est prouvé par ses yeux jaunes, caractéristiques des Sith.

Attendu et espéré tout au long de The Acolyte (au point où les rumeurs laissent penser que Qimir était le Maître Sith), Dark Plagueis fait ainsi sa première apparition en live-action, et confirme au passage que Disney a développé la Haute République dans le but de combler pas mal de zones d’ombre de la prélogie.

Un caméo lumineux

Pour rappel, Dark Plagueis est mentionné pour la première fois dans La Revanche des Sith, lorsque Palpatine raconte à Anakin la “tragique histoire” de ce Sith capable de manier les midi-chloriens pour créer la vie, et au passage se rendre immortel. Ce que Palpatine se prive bien de préciser alors, c’est qu’il a été l’apprenti du Seigneur Noir avant de l’assassiner.

Sa trajectoire est hautement ironique, puisque Plagueis était obsédé par son pouvoir et le fait de combattre la mort, qui ne lui semblait pas naturelle. Mais à force de garder ses secrets pour lui par paranoïa, il n’a pas pu empêcher la trahison de son apprenti.

Créer la vie quand on a une tête de bite, c’est plutôt cohérent

Quel avenir pour Star Wars ?

Si Dark Plagueis a été développé dans l’univers étendu Legends (depuis décanonisé par Disney), la place prise par la Haute République devrait en faire un personnage de premier plan de la franchise, voire un moyen de connecter des éléments centraux dans la gestion de la Force, jusqu’à la postlogie.

En effet, dans le livre The Secrets of the Sith, écrit par Dark Sidious lui-même selon le canon, l’immortalité de Plagueis se faisait au travers d’un pouvoir de “transférence” de sa conscience dans un autre corps, faculté au cœur des expérimentations de Palpatine pour sa résurrection dans L’Ascension de Skywalker, et explorée dans les recherches scientifiques de l’Empire dans The Mandalorian et The Bad Batch.

Il n’était pas seul

Par ailleurs, Dark Plagueis était obsédé par l’idée de créer une dyade de la Force, un rapport à deux surpuissant avec la Force, qui va finalement définir la connexion entre Rey et Kylo Ren dans l’épisode 9. Autant dire que la présence du Seigneur Noir dans The Acolyte tend à interroger sur la nature de cette vergence de la Force sur la planète Brendok, qui aurait aidé à donner naissance à Osha et Mae. En attendant une potentielle saison 2 pour plus de réponses, tous les épisodes de The Acolyte sont désormais disponibles sur Disney+.