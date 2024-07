The Acolyte : pourquoi le casque du Sith est un atout majeur dans Star Wars

Les derniers épisodes de la série The Acolyte ont fait plusieurs révélations sur le maître Sith de Mae, de son identité aux particularités de son casque, qui s’avère bien différent de ceux de Dark Vador ou Kylo Ren.

ATTENTION : SPOILERS SUR LES ÉPISODES 5 ET 6 DE THE ACOLYTE

Alors qu’elle semblait se replier sur elle-même, la saga Star Wars a dernièrement fait des bonds de géant. D’abord en avant dans la série Ahsoka (qui s’est aventurée dans une autre galaxie), puis en arrière avec The Acolyte, qui revient au temps de l’Ancienne République. La série chapeautée par Leslye Headland se déroule ainsi 100 ans avant La Menace Fantôme et revient sur un des angles morts de la saga : la naissance des Sith. Le premier dissident de l’Ordre à nous être présenté est Qimir, le Maître de Mae qui l’a poussée vers le côté obscur et a orchestré sa vengeance contre les Jedi.

À lire aussi Notre classement des séries Star Wars

À première vue, ce personnage joué par Manny Jacinto ressemble aux autres Sith stars de Star Wars : comme Dark Vador ou Kylo Ren, il a un sabre laser rouge et porte un casque noir. Mais à chaque casque son utilité. Celui de Dark Vador était un respirateur et un cache-misère après son combat contre Obi-Wan, et celui de Kylo Ren était davantage symbolique, Ben Solo étant un gros fan boy de son grand-père. Quant à celui de Qimir, en plus de son design plutôt stylé, il est une arme à part entière.

Un pète au casque

Dans la mythologie Star Wars, on connaissait déjà la carbonite (le matériau dans lequel Han Solo est piégé dans L’Empire contre-attaque) ou bien le beskar à partir duquel sont forgées les armures mandaloriennes, comme vu dans The Mandalorian. Et si de nombreux métaux sont restés du côté des Légendes (tout ce qui n’est plus dans le canon principal depuis le rachat de Disney), la série The Acolyte en a ramené un bien spécial dans la chronologie officielle : le cortosis.



Contrairement au fer mandalorien, le cortosis n’est pas un équivalent d’adamantium ou de vibranium dans Star Wars. Si le beskar pur peut résister aux tirs de blaster et même contrer des sabres lasers (comme on le voit par exemple lors du combat contre Morgan Elsbeth dans Ahsoka), le cortosis est beaucoup plus fragile – la Padawan Jecki n’a eu aucun mal à le briser avec la poignée de son sabre. Tout l’intérêt du matériau est d’absorber l’énergie, et donc de pouvoir momentanément court-circuiter les sabres lasers, comme on l’a aussi vu dans l’épisode 4 de The Acolyte. Autre atout majeur, le cortosis empêche également les Jedi d’utiliser leur contrôle mental ou de lire dans les pensées, un peu comme Magnéto qui contre les pouvoirs télépathiques de Charles Xavier avec son casque.

Encore un look très Sithadin

Plus globalement, le casque en Cortosis permet une totale privation sensorielle, laissant la personne qui le porte « seul.e avec la Force », ce qui explique pourquoi Qimir le compare à l’équipement des novices de l’Ordre Jedi. Bien que la série n’a rien confirmé, la grotte où le Sith a emmené Osha pourrait bien servir de mine d’extraction en plus de QG. The Acolyte ne donne aucune information sur l’endroit où le Sith a élu domicile, mais le matériau étant particulièrement rare, il pourrait en réalité s’agir de Mokivj, une planète reculée qui, pendant la guerre des clones, a justement abrité une mine de cortosis qui servait aux Séparatistes, comme décrit dans le roman Thrawn: Alliances de Timothy Zahn.

Même si le casque de Qimir finissait par tomber en miettes, on peut donc parier que le cortosis refera parler de lui dans un prochain film ou une prochaine série, au hasard dans la saison 2 d’Ahsoka, et pourrait devenir un nouvel enjeu stratégique de poids dans la lutte contre le Côté Obscur.