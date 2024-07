The Acolyte épisode 8 : Star Wars attaque ses clones sur Disney+

La première saison de The Acolyte s’achève sur Disney+, et la série Star Wars concentre plus que jamais ses forces et faiblesses dans ce final contrasté.

Avec l’arrivée de son huitième et dernier épisode sur Disney+, l’heure du bilan s’impose pour The Acolyte, qui cristallise plus que jamais le meilleur et le pire des séries Star Wars depuis ses débuts. Entre ses personnages intrigants et son rythme bancal, la série semble se destiner à être une frustration de plus dans la galaxie éclectique de l’univers sous pavillon Disney.

Et ce n’est pas son épisode 7 faisant contre-attaquer les Jedi qui allait nous rassurer, menant la narration dans un nouveau flashback aux portes du final. Ce dernier chapitre avait la lourde tâche de conclure les enjeux et de répondre aux dernières questions. Mission Impossible ? Oui, même si The Acolyte s’en sort avec plus d’honneurs que certains de ses congénères.

Dernier tour de piste (et de sabre laser)

Passé son ultime flashback, qui a terminé de démêler le mystère entourant le massacre des sorcières de Brendok, The Acolyte peut se concentrer sur la résolution de ses enjeux. Et, comme un symbole, la série conclut logiquement l’intrigue de cette saison 1 sur cette même Brendok, réunissant enfin tous ses protagonistes pour une confrontation finale.

C’est ici que le travail de fond réalisé par la showrunneuse Leslye Headland sur ses personnages trouve sa récompense… ou non. Mis à l’épreuve d’un final lourd en émotions, c’est encore une fois Sol qui s’impose comme la plus belle introduction de la série. Lee Jung-jae achève de faire son Jedi un anti-héros tragique, rongé par la culpabilité et dépassé par le poids de ses actions.

MVP

La réussite de Sol tranche néanmoins avec l’arc des jumelles Mae et Osha, qui peinent toujours à convaincre véritablement sur le plan émotionnel. Malgré une jolie performance d’Amandla Stenberg, la série n’a pas réussi à dépasser la similarité des deux protagonistes, et l’inversion de leurs statuts opérée dans cet épisode sonne tristement creuse.

Au final, ce duo sensé porter la série a plutôt mis en lumière les personnages secondaires comme Sol ou Qimir, les deux sœurs se ressemblant tellement qu’elles finissent par être littéralement interchangeables. La chute d’Osha dans le côté obscur n’est pas le coup de poing attendu, tout comme sa séparation inévitable avec Mae, qui renvoie finalement The Acolyte à son point de départ.

Au moins la scène du « saignement » du crystal Kyber était sympa

La Menace Fantôme

Sur le plan thématique, The Acolyte continue d’explorer la face sombre de l’Ordre Jedi, plus que jamais exposé par les révélations sur le fiasco de Brendok. Et si Sol finit par s’effondrer, c’est la vénérable Maître Vernestra qui semble elle-même se jeter dans le tissu de mensonges qui entoure l’intrigue, à mesure que son statut est contesté par une partie de la classe politique de Coruscant.

Comme on pouvait le soupçonner, la série révèle bel et bien un lien entre Qimir et la Jedi, qui devrait bouleverser les enjeux d’une potentielle deuxième saison. The Acolyte interroge au fond la pertinence de la suppression des émotions chez les Jedi. Quand Sol laisse libre court aux siennes et fonce vers sa perte, les actions pragmatiques de Vernestra apparaissent aussi logiques qu’immorales.

Elle a trahi

Un point que plusieurs projets Star Wars ont déjà étudié par le passé, notamment The Clone Wars au travers de la figure paradoxale de Mace Windu. L’Ordre amorce sa chute, tentant de tout contrôler et s’embourbant dans la politique, ce qui finira par causer sa perte dans la Prélogie. L’inclusion d’une partie du Sénat désireuse d’enquêter sur les manœuvres des Jedi est bienvenue, même si très tardive.

Comme depuis ses débuts, The Acolyte effleure une myriade de concepts passionnants. En écornant l’image des Jedi, elle les rend aussi profondément humains, mettant en avant les limites de leur dogme. Cependant, elle ne fait toujours qu’étudier en surface ses intrigants concepts, et ce final symbolise plus que jamais les limites de son rythme chancelant.

Les meilleurs combats au Sabre sous Disney

Rush hour pour The Acolyte

On s’était inquiété du placement étrange du dernier flashback de l’épisode 7, ralentissant l’intrigue alors que celle-ci s’emballait enfin vers le final. Ces craintes se confirment avec ce dernier épisode, qui doit recréer de l’élan. Sur huit épisodes, deux sont quasiment identiques dans leur structure et consacrés à un retour en arrière dans l’intrigue. Un choix dont la série souffre beaucoup.

Avec 47 minutes au compteur, le dernier épisode de la série doit régler presque tous ses enjeux, mais également en créer de nouveaux pour une potentielle saison 2 (qui n’est pas confirmée officiellement pour le moment). Une tâche quasiment impossible, qui lui force la main au moment de conclure ses différents arcs narratifs.

Une inversion des rapports de force

The Acolyte avance donc à toute vitesse dans son final, passant de scène en scène sans s’attarder sur la gravité de certaines situations. La mort importante de l’épisode est donc en partie survolée, alors que l’un de ses deux caméos majeurs n’est pas contextualisé, le rendant assez frustrant (même si c’est un instant capital pour le canon de la saga).

Comme quasiment toutes les séries Star Wars sur Disney+, le rythme étrange de The Acolyte aura fini par plomber ses belles idées. Reste un final indubitablement sympathique à suivre, mais qui aurait mérité de mieux développer certains points clé de son intrigue. Un constat applicable à l’ensemble de cette première saison, et qu’on espère corrigé en cas de validation d’une deuxième saison.

La saison 1 de The Acolyte est disponible en intégralité sur Disney+ en France depuis le 17 juillet 2024