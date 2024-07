The Acolyte Épisode 7 : Star Wars fait contre-attaquer les Jedi sur Disney+ 

Avant son grand final, The Acolyte nous offre les dernières révélations de son histoire avec une ultime parenthèse sur Disney+.

Dès notre retour sur les premiers épisodes, The Acolyte nous a autant enthousiasmés que frustrés. Arrivés à la moitié de la saison, une question s’est posée d’elle-même : celle du rythme et de la structure de la série. Si Leslye Headland est parvenue à introduire avec une certaine efficacité ses nouveaux personnages et son nouveau contexte mythologique, il est clair que sa création et ses mystères sont entachés par le format bâtard des productions Disney+, oscillant entre 30 et 40 minutes.

Alors qu’on s’attendait à voir les deux derniers chapitres chambouler la trajectoire de ses protagonistes, le septième épisode préfère boucler la boucle en étant le miroir de l’épisode 3, flash-back sur l’enfance des jumelles Mae et Osha. Après avoir découvert les événements du point de vue de l’héroïne, The Acolyte s’amuse d’un effet Rashōmon, et adopte le regard des Jedi pour mieux révéler leur responsabilité dans la mort tragique des sorcières de Brendok.

Précédemment, dans The Acolyte…

Sur le principe, il est très intéressant de voir The Acolyte investir le format sériel pour interroger la légitimité de l’Ordre Jedi. Là où George Lucas avait surtout exploité le contexte politique trouble de la prélogie pour dénoncer l’aveuglement d’une institution aussi stricte qu’impuissante, il y a dans la période de la Haute République une hybris qui transparaît, et qui transforme ces agents de la paix en “police du monde”.

Plus en proie à leurs émotions qu’ils ne veulent l’admettre, les Chevaliers sont (enfin) présentés avec des fêlures, qui entrent en contradiction directe avec leur dogme. Preuve s’il en est que la Force les effraie plus qu’ils ne jouissent de son pouvoir, contrairement au discours calme et structuré de Qimir lors de l’épisode 6.

« The negociations were short »

Revenir en arrière pour l’avant-dernier chapitre semble donc cohérent pour opposer une ultime fois ces divergences, et obliger le spectateur à la même introspection qu’Osha sur des biais qui nous font percevoir les Jedi comme les “gentils” depuis plusieurs décennies. A l’occasion, le réalisateur Kogonada (After Yang) revient derrière la caméra pour compléter ce diptyque, avec cette même mise en scène faussement tranquille, dont la sérénité inaugurale laisse entrevoir les doutes de ses figures héroïques.

Néanmoins, on ne peut pas s’empêcher de trouver ce flash-back tardif. D’une part, on commençait à se douter que l’épisode 3 nous avait caché des informations cruciales sur “l’incident” de Brendok. D’autre part, The Acolyte décélère une nouvelle fois après une pente ascendante vraiment satisfaisante sur le plan de l’action et du développement de ses thèmes.

Et là, c’est le drame

Jedi don’t lie

C’est assez étrange à dire, étant donné que cette saison 1 gravite clairement autour de ces deux parenthèses, révélant un déséquilibre narratif dont elle a peiné à se défaire. Le véritable problème de cet épisode 7, c’est qu’il cherche autant à combler les trous qu’à rebattre les cartes de son univers, moins à la manière d’une conclusion que d’une porte ouverte vers le futur potentiel de la série.

The Acolyte semble avoir encore beaucoup à faire et à montrer, alors qu’il ne lui reste plus qu’un épisode pour espérer se conclure de façon satisfaisante. Ce second flash-back est en soi utile et justifié, mais on peut interroger son positionnement dans l’énergie globale de la saison, si ce n’est pour nous révéler à quel point Sol (définitivement le meilleur personnage, et l’un des plus passionnants dans le canon récent de la franchise) a toujours été entravé par ses sentiments, et par une certaine idée du côté obscur.

Appuyer sur X pour sauver Mae, A pour sauver Osha

Difficile de ne pas jubiler devant ce combat contre les sorcières, qui font se retourner les Jedi contre eux-mêmes. Le symbole est là : la perte du contrôle tant recherché par l’Ordre ne peut amener qu’à une escalade de la violence. Si l’exploration des “vergences” de la Force cherche à se raccorder à la postlogie (on entend encore dans la bande-originale de Michael Abels le thème de Kylo Ren), elle amorce surtout la chute inévitable des Jedi dans La Revanche des Sith, qui n’est pas due à un ennemi extérieur, mais bien intérieur.

Pour le coup, ce changement de point de vue sur les événements du passé trouve sa plus grande qualité dans ses contre-champs sur Sol. Ce qu’on pensait relever de l’accident a toujours été mûri par des décisions, aussi discutables soient-elles. On ne peut pas dire que l’effet de surprise soit très fort, mais on reste admiratif par l’angle tenu par The Acolyte, et son approche sombre et désenchantée d’un pan passionnant de son univers.

Un nouvel épisode de The Acolyte est disponible tous les mercredis à partir de 3h du matin sur Disney+.