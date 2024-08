Squid Game saison 2 : Netflix balance un teaser avec une date et annonce déjà la saison 3

Après trois ans d’attente, Netflix a enfin révélé la date de lancement de la saison 2 de Squid Game, et a annoncé une saison 3.

Dans la famille des succès inattendus, on demande Squid Game, production coréenne qui a débarqué en 2021 sur Netflix et a tout dévasté sur son passage au point de devenir un phénomène de société. Mêlant critique sociale, dystopie macabre et jeux de cours de récré ultraviolents et sadiques, la série créée par Hwang Dong-hyuk a été l’un des plus gros succès de la plateforme au N rouge, avec plus de 570 millions d’heures visionnées dès la première semaine d’exploitation.

Outre le fait d’être une machine à produits dérivés (merci pour les milliers de gardiens roses aux visages de boutons PlayStation à Halloween), Squid Game s’est décliné en téléréalité avec Squid Game : Le défi, télé-réalité qui a été un carnage d’après ses participants. Netflix est en train de préparer une version américaine de la série aux David Fincher aux commandes (oui oui), et un jeu vidéo adaptant la licence Squid Game. Ne manquait plus qu’une date de sortie pour la saison 2. Date que l’on connaît enfin, grâce à un tweet dont la première phrase est « Le vrai jeu commence.«

The real game begins. Squid Game Season 2 coming December 26. Final Season coming 2025. pic.twitter.com/qlek1ogGp9 — Squid Game (@squidgame) July 31, 2024

Squid Game : round 2… Fight !

La saison 2 de Squid Game sera donc diffusée à partir du 26 décembre 2024, comme un parfait petit cadeau de Noël morbide, merci Netflix. Le tweet de la chaîne officielle dédiée à la série a également confirmé qu’il y aura bien une saison 3 et que celle-ci sera la dernière. La quête du joueur 456 prendra donc fin en 2025, sans plus de précision concernant une fenêtre de sortie. Toujours sur X/Twitter, le créateur de la série Hwang Dong-hyuk s’est fendu d’un court communiqué pour préciser à quel point il est impatient d’offrir cette saison 2 au public :

« Cela fait presque trois ans depuis la saison 1 et son incroyable succès partout dans le monde et des événements incroyables ont eu lieu. Je suis plus qu’excité alors que je vous écris cette lettre pour vous donner la date de la saison 2, et des nouvelles de la saison 3, la dernière saison. Le premier jour où nous avons commencé à tourner la saison 2, je me souviens avoir pensé : « Wow, je n’arrive pas à croire que je suis de retour dans le monde de Squid Game ». C’était presque surréaliste. Je me demande ce que vous ressentirez vous aussi en revenant dans Squid Game trois ans plus tard.«

« Je ne suis pas un numéro ! »

The Calamari Wrestler

Pour rappel, à la fin de la saison 1, le héros Seong Gi-hun (interprété par l’excellent Lee Jung-jae), bien que vainqueur et survivant du dernier Squid Game, et aussi riche à millions, avait décidé de retrouver les organisateurs des Squid Games pour comprendre le pourquoi de leurs agissements, et obtenir vengeance au passage. La saison 2 suivra le retour volontaire de Gi-Hun au sein d’une nouvelle session de Squid Game, dans laquelle il espère pouvoir confronter le Front Man (le très charismatique Lee Byung-hun).

La troisième saison amènera donc un point final à la saga de Seong Gi-Hun, mais cela ne signifie pas pour autant que la franchise mourra dans la foulée. Il y a fort à parier que l’on assiste par la suite à l’apparition d’autres saisons, avec d’autres personnages, ou peut-être même à des prequels, puisque c’est l’une des marottes des pontes d’Hollywood depuis plusieurs années.

Réflexion sur l’avenir de Squid Game chez Netflix

L’année dernière, l’acteur principal Lee Jung-jae avait annoncé que la saison 2 de Squid Game serait plus plus importante à la fois au niveau des enjeux mais aussi de ses moyens. En juin 2023 sur X/Twitter, suite à la diffusion d’un teaser pour la saison à venir, une partie du casting a été révélée, ce qui laissait entrevoir le retour éventuel de certains personnages que l’on croyait pourtant morts et enterrés. La saison 2 de Squid Game sera diffusée sur Netflix à partir du 26 décembre 2024. La saison 3 arrivera en 2025.