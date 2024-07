Netflix annonce un jeu Squid Game et veut dominer le monde du jeu vidéo (mais c’est pas gagné)

La plateforme de streaming Netflix a dévoilé ses projets à venir pour sa section jeu vidéo lors de son bilan financier du deuxième trimestre 2024.

Netflix a diffusé le compte-rendu de son bilan financier du deuxième trimestre 2024. Un document de 15 pages, très dense, dans lequel la marque au N rouge a déclaré un important gains d’abonnés au deuxième trimestre 2024, avec 8 millions d’inscriptions supplémentaires, et a publié des résultats financiers supérieurs à ses prévisions initiales. Le document officiel de Netflix a également dévoilé les intentions de la firme concernant le domaine du jeu vidéo pour les mois et années à venir.

Cela fait trois ans que Netflix a lancé son service de jeux vidéo intégrés à sa plateforme, avec un catalogue très varié, allant de GTA San Andreas à l’excellent Hades, en passant par des produits grands publics comme Exploding Kittens, des adaptations de ses licences maison (les jeux Stranger Things) ou des jeux de solitaires déjà vus et revus. Un service dont Gregory K. Peters, PDG de la firme, dresse un bilan très positif. Mais il a assuré ce n’était que le début, et que Netflix Gaming est prêt à conquérir le monde.

Toutes les occasions sont bonnes pour parler d’Hades

Netflix capitalise sur ses licences

Gregory K. Peters a précisé le fait que depuis le lancement de Netflix Gaming, ce service a dépassé ses attentes en termes de fréquentations et de qualités de produits.

« Nous sommes près de trois ans après le début de notre initiative dans le domaine des jeux, et nous sommes satisfaits des progrès que nous avons réalisés. Nous nous étions fixé des objectifs assez ambitieux en matière de croissance de l’engagement. Et nous les avons atteints, voire dépassés dans de nombreux cas. »

Avec plus d’une centaine de jeux dans son catalogue, le service jeux de Netflix est parvenu à capter l’attention de son public. Et sans surprise, ce sont surtout les titres basés sur les franchises appartenant à la marque au N rouge qui fonctionnent le mieux.

« Et l’une des choses qui fonctionne vraiment, c’est de mettre en lien nos membres avec des jeux basés sur des licences Netflix spécifiques qu’ils aiment. C’est un domaine dans lequel nous avons pu évoluer rapidement dans un espace particulier, celui des jeux narratifs interactifs. Ils sont plus faciles à construire. Nous les plaçons dans un hub narratif que nous appelons Netflix Stories. »

Le jeu vidéo Stranger Things 3, hommage aux classiques 16 bits

Un jeu Squid Game en production

À compter du mois de juillet 2024, Netflix a l’intention d’accélérer la production de jeux, et de livrer au moins un nouveau titre par mois sur sa plateforme Netflix Stories. Après avoir lancé les jeux dérivés de Virgin River et de Perfect Match, Gregory Peters a confirmé que des jeux Emily in Paris et Selling Sunset arriveraient bientôt, sans pour autant avoir précisé les fenêtres de sorties.

Theodore A. Sarandos, co-PDG de Netflix, a apporté quelques précisions au sujet de ces projets de jeux, en expliquant qu’il souhaitait optimiser au maximum leur catalogue en synchronisant les sorties des produits dérivés vidéoludiques avec les sorties des séries et/ou films dont ils sont inspirés. Ainsi, la première sortie synchronisée majeure concernera Squid Game. À la sortie de la saison 2, les abonnés pourront jouer au jeu multijoueurs Squid Game qui sera disponible dans le service Netflix Gaming.

Un jeu Squid Game multijoueurs est en préparation

Plus d’ambitions

Theodore Sandoros a aussi insisté sur le fait que les titres à venir du catalogue Netflix devaient faire preuve de plus d’ambitions, et ne pas se contenter d’être des adaptations, mais apporter de la valeur ajoutée aux licences.

« Je pense que l’idée est de pouvoir prendre une série et de donner aux fans les plus investis un espace où se projeter entre les saisons et même au-delà, de pouvoir utiliser la plate-forme de jeu pour introduire de nouveaux personnages, de nouvelles intrigues ou de nouveaux rebondissements. Vous pourriez accomplir des choses maintenant dans le jeu et les voir ensuite se matérialiser dans la saison suivante de la série ou dans la suite du film.«

On parie sur un jeu Stranger Things en même temps que la saison 5

Il est donc probable que l’on puisse assister, dans les mois et années à venir, au développement des mythologies des séries phares Netflix via son service gaming. Le fait de vouloir concevoir des franchises transmédias est certes très courageux, mais pour pouvoir être considéré comme un acteur majeur du paysage vidéoludiques, Netflix va devoir montrer les crocs. Peut-être que la solution serait d’investir dans des jeux à plus gros budgets dérivés de ses licences, et non plus se contenter de jeux mobiles sitôt consommés, sitôt oubliés.