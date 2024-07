Star Wars :  on connaît les jeux les plus vendus de la licence (et les meilleurs n’y sont pas)

Grâce au travail d’un analyste, on connaît enfin la liste des jeux Star Wars les plus vendus de l’histoire.

La franchise Star Wars entretient une vraie relation amoureuse avec le jeu vidéo. Peut-être parce qu’elle est intimement liée à la reconnaissance des nerds et des geeks comme étant de bons gros pigeons potentiels, prêts à dégainer leur carte bleue plus vite qu’un Sith sort son sabre-laser. De la première adaptation officielle, Star Wars Electronic Battle Command, datant de 1979, tout juste deux ans après la sortie de La Guerre des Étoiles, à Jedi Survivor, dernier AAA d’EA, Star Wars n’a jamais quitté le paysage vidéoludique.

Et en attendant le prochain Star Wars Outlaws édité par Ubisoft, l’analyste spécialiste du JV, Mat Piscatella, directeur exécutif de la société Circana, a mis en ligne une liste des 10 plus grosses ventes de jeux sous licences Star Wars. Un classement plus que surprenant, puisqu’on y trouve des classiques, mais surtout des jeux très grand public (et on remarque d’illustres absents).

A lire aussi Star Wars : les 10 Meilleurs Jeux adaptés de la saga culte

Oui, Jedi Survivor est dans le classement

Star Wars : du LEGO, mais pas que

Ancien cadre chez Activision et chez Warner Bros. Games, Mat Piscatella est désormais directeur exécutif et conseiller de l’industrie du jeu vidéo chez Circana. Circana est une entreprise spécialisée dans l’analyse de données, dans la prospection et l’étude des comportements des consommateurs dans le domaine de la high-tech. C’est en se basant sur les données récoltées par les outils d’analyse de Circana que Mat Piscatella a élaboré le classement des jeux Star Wars les plus vendus, depuis janvier 1995 jusqu’à mai 2024.

I was reminded that I need to publish an updated list of best-selling Star Wars games.



So, here's an updated list of best-selling Star Wars games.



US best-selling Star Wars games – Lifetime dollar sales (Jan 1995 through May 2024)



Source: Circana Retail Tracking Service pic.twitter.com/TgpypcC4IF — Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 17, 2024

La solitude de celui qui n’est plus canon

EA partout, tout le temps

Ci-dessous, nous avons juxtaposé le top conçu d’après les données de Circana (qui compilent ventes physiques et dématérialisées), aux derniers chiffres de ventes officiels connus, diffusés par les éditeurs. Nous avons pris soin d’ajouter le nombre de joueurs par service d’abonnement (Game Pass, EA, etc.) quand ces données étaient disponibles.

Star Wars : Battlefront (2015, PC, PS4, Xbox One) : 14 millions de ventes

(2015, PC, PS4, Xbox One) : 14 millions de ventes Star Wars : Jedi Fallen Order (2019, PC, PS4/PS5, Xbox One/Series) : 10 millions de ventes, 20 millions de joueurs

(2019, PC, PS4/PS5, Xbox One/Series) : 10 millions de ventes, 20 millions de joueurs Star Wars : Battlefront II (2017, PC, PS4, Xbox One) : 9 millions de ventes

(2017, PC, PS4, Xbox One) : 9 millions de ventes LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (2022, PC, PS4/PS5, Xbox One/Series, Switch) : 3,2 millions de ventes, 5 millions de joueurs

(2022, PC, PS4/PS5, Xbox One/Series, Switch) : 3,2 millions de ventes, 5 millions de joueurs LEGO Star Wars : La Saga complète (2007, PC, PlayStation 3, Wii, Xbox 360 et Nintendo DS) : 3,4 millions d’unités vendues

(2007, PC, PlayStation 3, Wii, Xbox 360 et Nintendo DS) : 3,4 millions d’unités vendues Star Wars : le Pouvoir de la Force (2008, PS3, Xbox 360, PSP, PS2, Wii, DS, PC) : 7 millions de ventes

(2008, PS3, Xbox 360, PSP, PS2, Wii, DS, PC) : 7 millions de ventes Star Wars : Battlefront II (2005, PC, PSP, PS2, Xbox) : 6 millions d’unités vendues

(2005, PC, PSP, PS2, Xbox) : 6 millions d’unités vendues Star Wars : Jedi Survivor (2023, PC, PS5, Xbox Series) : 1,6 million de ventes

(2023, PC, PS5, Xbox Series) : 1,6 million de ventes LEGO Star Wars II : La Trilogie originale (2009, PSP, PS2, Xbox, Xbox 360, PC, DS, GBA, GameCube) : 8,2 millions de ventes

(2009, PSP, PS2, Xbox, Xbox 360, PC, DS, GBA, GameCube) : 8,2 millions de ventes LEGO Star Wars (2009, PS2, GC, GBA, Xbox, PC) : 6,7 millions d’unités vendues

Les données chiffrées de Circana étant confidentielles, il nous est impossible de connaître les chiffres exacts de ventes de chacun des opus précités. Cependant, on peut remarquer que les derniers chiffres de ventes communiqués par les éditeurs, certains étant très anciens (les 6,7 millions de LEGO Star Wars sont des données datant de 2009), ne correspondent pas forcément à la réalité du marché. On peut donc supposer, par exemple, que LEGO Star Wars : La Saga Skywalker s’est vendu à bien plus de 3,2 millions d’unités, et Star Wars : Jedi Survivor a dépassé le cap du 1,6 million de ventes.

Un jeu qui rapporte des briques

Les illustres absents

Les jeux LEGO Star Wars développés par Traveller’s Tales et les titres multijoueurs Battlefront d’Electronic Arts dominent largement ce classement. Des jeux très axés sur le grand public, qui éclipsent totalement des titres qui auraient mérité un succès commercial bien plus important.

On pleure l’absence des RPG géniaux Star Wars : Knights of the Old Republic I et II de Bioware, de Star Wars : Jedi Knight I et II de Nightdive Studios, de Star Wars : Rogue Squadron de Lucas Arts et Factor 5, et de l’immortel Star Wars: TIE Fighter, simulation de batailles spatiales révolutionnaire de Totally Games. Il est probable que l’aspect « produit de niche » de ces titres ait joué en leur défaveur.

Star Wars Outlaws se déroule entre les épisodes 5 et 6

La prochaine étape majeure pour la saga vidéoludique Star Wars est bien sûr Star Wars Outlaws, jeu en open world développé par Massive Entertainment (The Division) et édité par Ubisoft. Sa sortie est prévue pour le 30 août 2024 sur PC, Xbox Series et PlayStation 5.