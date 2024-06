Squid Game : David Fincher et Netflix préparent bien une version américaine avec un scénariste qui donne envie

C’est surprenant, mais oui, David Fincher et Netflix seraient bien en train de préparer une version américaine de Squid Game.

Entre House of Cards, Mank, The Killer ou Mindhunter, on peut dire que la collaboration entre David Fincher et Netflix est plutôt fructueuse. Même si leur alliance divise beaucoup, le cinéaste américain et le N rouge se sont bien trouvés et le prolongement du contrat de Fincher avec la plateforme jusqu’à 2027 (minimum) n’avait rien d’illogique.

Mais qui dit contrat, dit forcément mission. On a récemment appris qu’un film culte allait avoir droit à sa série Netflix grâce à David Fincher, et on sait désormais que les deux partis sont bel et bien associés pour une nouvelle production. Et on ne parle pas de n’importe quel projet, puisqu’il s’agit d’une version américaine de Squid Game.

Un filtre jaune ? C’est du Fincher, assurément.

The (Squid) Game, un remake américain à la Fincher

Au début, ce n’était que des rumeurs, mais il semblerait qu’elles soient finalement bien vraies. Selon The Playlist, le projet de ce remake américain de Squid Game date en réalité de 2021, période de sortie de la série coréenne et de son explosion. David Fincher aurait rapidement compris l’intérêt d’en faire une autre version, et travaillerait donc apparemment dessus depuis environ deux ans.

À ses côtés, c’est le scénariste Dennis Kelly qui serait chargé d’écrire cette nouvelle version. Il est notamment célèbre pour la série britannique Utopia, qui a elle-même connu un remake américain créé par Gillian Flynn en 2020. Pour l’anecdote, David Fincher avait failli s’occuper d’un remake américain de la série en 2014-2015, avant que le projet tombe à l’eau à cause d’un désaccord financier entre les différends partis. La boucle est donc bouclée.

Toi aussi, tu vas me faire jouer à 1, 2, 3, soleil, saleté ?

Pour en revenir au sujet principal, on n’a pas vraiment d’information supplémentaire concernant ce Squid Game américain. Toujours selon The Playlist, Fincher serait encore en train de travailler dessus, mais il faut également rappeler que le directeur général de Netflix Ted Sarandos avait démenti les quelques rumeurs un peu plus tôt dans l’année :

« Puisque la série principale est toujours en cours, il n’y a aucune raison justifiée pour que Netflix fasse un remake. »

On n’en saura pas vraiment plus, en tout cas pour le moment. Pour ce qui est du Squid Game original, la saison 2 de la série coréenne est prévue sur la plateforme au N rouge pour la fin d’année 2024.