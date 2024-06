Ce film culte va avoir le droit à sa série Netflix grâce à David Fincher et on a enfin des nouvelles

David Fincher travaille toujours bien sur une série tirée de ce film cultissime des années 70 pour Netflix et on a évidemment hâte de voir ça.

Depuis House of Cards en 2013, on peut dire que les collaborations entre David Fincher et Netflix fonctionnent bien. En plus de la série politique multi-récompensée, le réalisateur a pu concrétiser deux films qui lui tenaient à coeur depuis longtemps : Mank (qui a remporté deux Oscars) et The Killer. Et on ne parlera pas de trop des deux superbes saisons de Mindhunter, dont nous ne verrons malheureusement pas la suite (Fincher l’a dit, mais on garde quand même de l’espoir, on sait jamais…).

Début 2024, le cinéaste a même prolongé son contrat avec le N rouge jusqu’à 2027. Depuis, les rumeurs vont bon train sur le prochain projet du cinéaste entre Strangers, un remake de L’Inconnu du Nord-Express d’Alfred Hitchcock et une version américaine de Squid Game (oui oui). Si rien n’a été confirmé officiellement, on sait désormais qu’il s’occupe bel et bien d’un spin-off sériel d’un autre film culte, puisque le scénariste de la série en question a donné des nouvelles.

Encore des meurtres ?

David Fincher à Chinatown

C’est un projet qui date en réalité de 2019, époque où David Fincher a donc signé avec Netflix pour co-écrire et réaliser l’épisode pilote d’une série préquelle à Chinatown de Roman Polanski. Ce film raconte l’histoire de Jake Gittes, un détective privé devant enquêter sur la mort d’un ingénieur des eaux à Los Angeles malgré les menaces de tueurs professionnels. Ce film noir porté par Jack Nicholson est devenu culte et avait même reçu l’Oscar du meilleur scénario original en 1975.

Et justement, le scénariste de Chinatown, Robert Towne, a été choisi pour écrire ce prequel aux côtés de Fincher. Et alors qu’on n’avait plus de nouvelles de cet intrigant projet, Towne a profité d’une interview avec Variety pour en reparler :

« Tout ce que je peux dire, c’est que tous les épisodes de la série Netflix ont été écrits. Travailler avec une force de la nature comme David Fincher, même si c’est parfois un peu humiliant, est toujours une expérience incroyable […]. »

Ah, on remarque en effet une ressemblance

Pour rappel, Chinatown avait déjà eu droit à une suite en 1990, The Two Jakes, toujours écrite par Robert Towne. Réalisée par Jack Nicholson lui-même, elle avait néanmoins reçu un accueil beaucoup moins chaleureux. Concernant ce préquel, il devrait se concentrer sur les premiers pas de Jake Gittes, tout en explorant sa relation avec son collègue Lou Escobar, joué par Perry Lopez dans le film de 1974.

Aucune date ou période de sortie n’a pour le moment été dévoilée, mais il sera évidemment intéressant de voir si cette nouvelle collaboration entre Fincher et Netflix sera aussi couronnée de succès que les précédentes.