Dexter : Michael C. Hall va encore revenir dans une suite intitulée Resurrection (et c’est bizarre)

Alors que Dexter: Original Sin arrive, Michael C. Hall a annoncé qu’il incarnerait à nouveau le personnage dans la série Dexter: Resurrection.

Dexter: Original Sin a dévoilé son casting il y a quelques mois, et on sait que ce sera Patrick Gibson (Shadow and Bone, The OA) qui reprendra le rôle titre après Michael C. Hall (qui jouera tout de même la voix intérieure du personnage dans Original Sin). Cette série prequel se déroulera en 1991 et nous plongera dans la jeunesse de Dexter, alors que son père essaye de lui apprendre à contrôler ses pulsions de meurtre et à lui inculquer un certain code moral (les relations père-fils compliquées, vous savez ce que c’est).

On a également récemment appris que Sarah Michelle Gellar (Buffy contre les vampires) avait rejoint le casting de Dexter : Original Sin, mais ce n’est pas ce qui nous intéresse à l’heure actuelle. En effet, Michael C. Hall vient d’annoncer qu’il allait reprendre le rôle de Dexter dans une nouvelle série intitulée Resurrection, et qui sera la suite directe de Dexter : New Blood.

À un moment donné, il va falloir arrêter mec

Dexter revient parmi nous (encore)

Lors de son apparition à la convention Comic-Con de San Diego, Michael C. Hall a donc révélé qu’il redeviendrait Dexter pour le compte de Dexter : Resurrection. Alors, si les fans de l’acteur et de la série doivent évidemment être enchantés de cette nouvelle, il faut tout de même souligner qu’elle est assez étonnante par rapport à l’univers du tueur. D’abord, car la mini-série New Blood était censée servir de final pour Dexter, après les 8 saisons et les 106 épisodes de la série originale.

Mais plus important encore, et attention on va spoiler New Blood sans faire de détour dans la suite de ce paragraphe : le personnage de Dexter est mort à la fin de la série, tué par son fils Harrison. Et ce n’est pas comme si la caméra avait laissé son destin dans le flou. Au contraire, on le voyait littéralement mourir à l’écran et il ne serait donc pas très crédible (ou légitime) de nous faire le coup du « en fait, il a survécu » pour justifier son retour dans Resurrection.

Nan mais vraiment, là, il faudrait songer à stopper ce bordel

Entre la fin de New Blood et le titre de la future série, pourrait-on toutefois imaginer le retour d’un Dexter mort-vivant à la Jason Voorhees de Vendredi 13 ? Possible, mais même si ça semble plutôt amusant sur le papier, pas sûr que tous les fans apprécient cette idée. Quoi qu’il en soit, Dexter : Resurrection devrait se dérouler à notre époque, avec une sortie prévue aux États-Unis pour l’été 2025.