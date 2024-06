Dexter va bientôt rencontrer Buffy : Sarah Michelle Gellar rejoint le casting de la série Original Sin

Sarah Michelle Gellar, surtout connue pour son rôle dans Buffy contre les vampires, a rejoint le casting de Dexter : Original Sin sur Paramount+.

Tueuse de vampires dans la série culte Buffy contre les vampires, Sarah Michelle Gellar est devenue une icône. Et même si la série est terminée depuis 2003, l’actrice s’est toujours passionné pour la chasse aux monstres. Qu’elle soit Daphnée dans les deux films Scooby-Doo, enquête sur des feux surnaturels et des loups-garous dans Wolf Pack, affronte l’horreur humaine dans Southland Tales, plonge dans l’horreur dans les The Grudge ou The Return, on peut presque dire que le genre lui colle à la peau.

Par ailleurs, au-delà des créatures, elle s’est d’ailleurs également confronté à d’horribles serials killers dans deux petits slashers ayant légèrement marqués leur époque : Souviens-toi… l’été dernier et Scream 2. Et justement, c’est du côté des tueurs qu’elle va revenir sur le petit écran puisqu’elle a rejoint la série Dexter : Original Sin.

A lire aussi Buffy contre les vampires est l’une des meilleures séries du monde, voilà pourquoi

Le sang, elle connait

Buffy contre les Dexter

Sarah Michelle Gellar rejoint donc ce prequel à la série Dexter, pour y jouer le rôle de Tanya Martin, cheffe du département de la CSI (Crime Scene Investigation). Par extension, elle sera donc la patronne de Dexter Morgan, tout fraichement arrivé dans son stage de médecine légale au sein de la police métropolitaine de Miami. L’actrice sera donc sûrement une forme d’antagoniste pour Dexter (voire de mentor inattendue ?).

Pour rappel, la série se déroulera en 1991 et suivra la transformation de Dexter en tueur en série. Selon le synopsis de la série, c’est là où il apprendra à mettre son code en place avec son père :

« Lorsque ses pulsions sanguinaires ne peuvent plus être ignorées, Dexter (Patrick Gibson) doit apprendre à canaliser sa noirceur intérieure. Avec les conseils de son père, Harry (Christian Slater), il adopte un code conçu pour l’aider à trouver et à tuer les personnes qui méritent d’être éliminées de la société sans apparaitre sur le radar des forces de l’ordre.«

Le tout jeunot Dexter

Sarah Michelle Gellar rejoint donc une liste déjà bien fournie d’acteurs : Molly Brown jouera Debra Morgan, la sœur de Dexter ; Patrick Dempsey sera Aaron Spencer, le capitaine de la section homicide de la police quand James Martinez sera la version jeune d’Angel Batista et Alex Shimizu celle de Vince Masuka. Le tournage ayant démarré ce 5 juin 2024, Dexter: Original Sin n’a pas encore de date de diffusion sur Paramount+.