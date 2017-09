Le Punisher massacre New York dans le trailer de série bourrine de Netflix

Le Punisher fut la très bonne surprise de Daredevil Saison 2, et on l’attend énormément. Ça tombe bien, son trailer promet justement un divertissement bien bourrin comme il faut.

Après plusieurs séries qui nous ont pas mal déçus, quand les aventures de Matt Murdoch et Jessica Jones nous avaient intéressés au plus haut point, on désespérait presque de voir l’union entre Marvel et Netflix porter à nouveau de beaux fruits super-héroïques.

C’était sans compter sur le The Punisher incarné par Jon Bernthal (de loin son meilleur rôle), qui vient de balancer sa première véritable bande-annonce – mais toujours pas sa date de diffusion – et de nous en mettre plein la tronche au passage.

Il faut dire que le comédien y semble toujours aussi brutal et intense dans son jeu, décidément de plus en plus maîtrisé et loin des crises de nerfs en carton de son protagoniste de The Walking Dead. On ne sait pas encore grand-chose de l’intrigue, sinon que le Punisher semble bien parti pour rétamer tous ceux qui ont eu un vague rapport avec l’assassinat de sa famille, tout en fourrant de plomb les agents de la CIA, du FBI et des autorités décidés à l’appréhender.

Enfin nanti de son costume historique à tête de mort blafarde, surarmé et accompagné d’un morceau de hard rock qui fera battre la mesure à pas mal de monde, la série de Netflix prépare un débarquement en force.

Jon Bernthal fait parler la poudre