Stranger Things : le producteur nous tease la saison 2

C'est peu dire que Stranger Things avait été la révélation Netflix de l'an passé. Du coup, à chaque annonce sur l'avenir du show, on est comme des gamins...

La saison 2 de Stranger Things suscite moult interrogations. Comment réitérer la surprise, l’enchantement et les trouvailles des premières aventures de la bande à Eleven ? On sait les scénaristes d’Hollywood doués mais on a peur de la série "one shot". A savoir une première saison géniale basée sur un concept fort et novateur mais qui peine à retrouver son souffle pour une suite (coucou Prison Break). Il semblerait que la réalité soit en fait l’exact opposé…

En novembre dernier, le producteur Shawn Levy révélait que son équipe planchait déjà sur une saison 2 mais qu’ils avaient déjà quelques idées pour une potentielle troisième saison. Un show qui devrait se conclure après quatre ou cinq saisons. Sauf que le bonhomme revient aujourd’hui sur ses propos :

"Pendant que les scénaristes étaient en pleine écriture, ils ont réalisé qu’il y avait trop d’histoires pour neuf épisodes ! Une saison 3 est maintenant indispensable. On a repoussé le surplus d’idées et on les utilisera pour la troisième saison."

Vu le succès de la série, et si les prochaines aventures dans le monde inversé sont à la hauteur de leurs précédentes aventures, on ne voit pas pourquoi Netflix se refuserait un plaisir aussi lucratif.

Levy revient aussi sur la tournure que prendra la saison 2 :

"On a casté Noah Schnapp en tant que Bill car on savait que le gamin était spécial. Il n’avait qu’un rôle mineur dans la première saison, même si toute l’intrigue était centrée autour de lui. Je vous assure qu’on verra beaucoup plus Will dans la saison 2 et qu'il en sera le principal héros."

C’est encore loin le 31 octobre ?