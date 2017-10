Stranger Things fait péter les citrouilles dans la nouvelle affiche old school de la saison 2

C’est juste avant Halloween que débarqueront les nouveaux épisodes de Stranger Things. Et plus que jamais, Netflix veut draguer goulument les nostalgiques des années 80.

Et pour ce faire, le géant de la SVOD nous propose aujourd’hui une affiche qui comme la précédente, convoque un étendard de la culture populaire de ces dernières décennies. En effet, après une image évoquant Rencontres du troisième type, c’est une illustration contenant un élément essentiel de pas mal de productions de l’époque, que recycle Stranger Things, à savoir la citrouille d’Halloween.

Non seulement l’objet est devenu iconique via des films cultes comme Halloween de Jon Carpenter et E.T., mais il est ici présenté de manière à évoquer également certaines productions horrifiques, à coups de pleine lune envahissante et de brume délétère.

Difficile ici de ne se remémorer la découverte des sinistres œufs de Xénomorphe dans le premier Alien à la vue de ce policier, explorant un champ de citrouille à la lueur de sa lampe torche.

La saison 2 arrive le 27 octobre dans son intégralité sur Netflix.