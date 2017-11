The Crown : une bande-annonce royale sous tension pour la saison 2 de la série Netflix

La série The Crown revient au coeur de la royauté britannique avec une saison 2, le 8 décembre sur Netflix.

Netflix est en train de faire un carton avec la deuxième saison de Stranger Things, surpassant les éloges de sa première saison sorti durant l’été 2016. On ne va pas vous mentir en disant que les frères Duffer ont, une nouvelle foisn, réussi leur coup et que le succès est amplement mérité.

Dans quelques semaines, une autre série de la plateforme de streaming reviendra avec une saison 2 : The Crown. Le show royal revient sur la vie de la reine du Royaume-Uni, Elizabeth II, de son mariage en 1947 à nos jours. Une bande-annonce de la saison 2 vient d’être dévoilée.

Prévue sur un schéma de six saisons, The Crown a un plan bien établi. La première saison racontait la rencontre entre la princesse Elizabeth (Claire Foy) et son futur mari Philipp de Mountbatten (Matt Smith), son accession au trône ainsi que ses premiers mois en tant que reine et ses relations avec le Premier ministre Winston Churchill (incroyable John Lithgow).

Commençant par la guerre illégale en Égypte et se terminant par la chute de son troisième Premier ministre, Harold Macmillan, après un scandale dévastateur, la deuxième saison témoigne de la fin de l'âge de la déférence et introduit l'ère révolutionnaire des années 1960. Elle mettra aussi en avant, l’héritier légitime au trône, le jeune Prince Charles, et son éducation. On peut d’ailleurs voir que des tensions et des jalousies à son égard sont au centre de cette bande-annonce.

La rencontre entre le couple royale et le couple présidentiel Kennedy sera aussi le point d'orgue de certains épisodes.

Rencontre au sommet à Buckingham Palace

Cette saison 2 arrivera en intégralité sur Netflix, le 8 décembre prochain. Elle mettra en scène une dernière fois la superbe Claire Foy dans la peau d’Elizabeth 2. Pour la saison 3 et la saison 4, la comédienne Olivia Colman prendra la relève. Comme l’avait expliqué le producteur Andrew Eaton il y a un an, le casting sera remplacé pour le saison 3 et 4, puis les saison 5 et 6, afin de pouvoir vieillir la Reine et le reste de son entourage.

La première saison de The Crown était une très belle surprise, d’une remarquable puissance et dotée d’une mise en scène à la hauteur de son budget démentiel (130 millions pour 10 épisodes). Lauréat de deux Golden Globes début 2017, dont meilleure série dramatique devant Stranger Things ou Game of Thrones, la saison 2 sera donc à surveiller de très près.