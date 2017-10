Runaways : les jeunes super-héros Marvel se montrent dans une nouvelle bande-annonce

L'univers Marvel revient une nouvelle fois sur le petit écran avec ses jeunes super-héros fugitifs.

Avec Netflix, Marvel oscille entre le bon, Daredevil et Jessica Jones, le moins bon avec Luke Cage ou le raté avec The Defenders et Iron Fist. Sur la chaîne FX, le studio a créé la surprise avec l’excellent Legion quand l'autre show X-Men, diffusé par la Fox, The Gifted, démarre mal. Enfin sur ABC, si Agents of S.H.I.E.L.D. fait le job depuis quatre saisons sans émerveiller, on préfère déjà oublier l’existence des Inhumans dont les trois premiers épisodes amorçaient une catastrophe interplanétaire.

Dans quelques semaines, une autre série de l’univers Marvel va faire son apparition sur les écrans de télévision : Runaways. L’histoire de six adolescents qui découvrent que leurs parents sont des super-vilains, et qui vont alors développer des super-pouvoirs pour les affronter. Une nouvelle bande-annonce vient d’être dévoilée.

Tiré de la série de comics Runaways (Les Fugitifs en français) créée en 2003 par Brian K. Vaughan, l’histoire est adaptée pour la première fois à la télévision. Même s'il semble tendre vers le teen-movie et que la direction artistique n'a pas l'air phénoménale, Runaways nous surprendra peut-être un petit peu avec son jeune casting. Diffusée par la plateforme de streaming Hulu - à l’origine des excellentes séries The Handmaid’s Tale et 22.11.63 – le verdict tombera à partir du 27 novembre prochain.