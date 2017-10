La suite de Bad Boys n'est pas morte et pourrait revenir.... en série télé

Après nous avoir fait bavé pendant des mois, on peut tranquillement s'asseoir sur la perspective prochaine d'un Bad Boys for Life puisque, à l'heure actuelle, le projet est en train de se perdre dans les limbes du development-hell. Mais la franchise n'a peut-être pas dit son dernier mot.

Et tout ça, c'est de la faute de Joe Carnahan, évidemment. En effet, s'il n'avait pas atterri sur le projet qu'un yes-man l'avait pris en main, on n'en aurait rien eu à faire de ce nouveau Bad Boys et ça nous aurait bien arrangé. Mais non, avec Carnahan à la barre, il y avait de quoi s'attendre au meilleur. Et on voulait le voir. Pire, on l'exigeait. Sauf que non. Carnahan a préféré laisser tomber le projet, le film a disparu du planning de Sony, même Martin Lawrence n'y croyait plus et Jerry Bruckheimer nous faisait miroiter un très mince espoir. Mais c'était trop tard, la magie était rompue. Du Bad Boys for Life sans Carnahan, on n'en voulait pas.

Mais que faire alors, avec tant d'argent et d'efforts dépensés dans un projet qui ne verra probablement jamais le jour ? Pourquoi pas une série télé en fait ? C'est en tout cas ce que vient de révéler le site Deadline, puisque, selon lui, Sony Pictures, Jerry Bruckheimer et d'autres personnes ayant travaillé sur les deux films, seraient en train de préparer une version télé de Bad Boys. Mais, on vous arrête tout de suite, ne comptez pas y voir Martin Lawrence et Will Smith.

Non, en réalité, la série devrait se centrer autour du personnage de Sydney Burnett, interprétée par Gabrielle Union, apparue dans Bad Boys 2. Agent du FBI, elle était aussi la soeur de Martin Lawrence et le love-interest de Will Smith. Et, histoire de bien faire les choses, c'est Gabrielle Union elle-même qui devrait reprendre son rôle 15 ans plus tard. Et... c'est à peu près tout ce que l'on peu en dire pour l'instant, le projet n'en étant qu'à ses balbutiements et n'ayant même pas encore de scénario. En effet, il est actuellement proposé à différentes chaines en espérant trouver rapidement un diffuseur sans quoi il ne se montera jamais.

Merci mais non merci ?