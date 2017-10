Affaire Weinstein : Amazon annule la série criminelle de David O. Russell avec Robert De Niro et Julianne Moore

L'affaire Weinstein va avoir de lourdes conséquences pour tout l'industrie hollywoodienne.

Les langues se délient de plus en plus avec le scandale Harvey Weinstein. Entre la fronde menée par Rose McGovan, les multiples confessions d’actrices et les soutiens douteux d’Oliver Stone ou Woody Allen à l’ancien producteur, l’affaire Weinstein est partout. Mais au-delà de ça, les répercussions du scandale sur la Weinstein Company (TWC) se font déjà sentir.

Si Harvey Weinstein a été viré de sa propre société pour ses agissements supposés, la célèbre société de production rencontrait des problèmes financiers depuis plusieurs mois. Avec un tel scandale, rien ne va plus donc et la confiance accordée à TWC est au plus bas. Du coup, certains en payent le prix.

Harvey Weinstein

En novembre dernier, la société Amazon annonçait la production d’une nouvelle série (sans titre officiel) créée par David O. Russell avec Robert De Niro et Julianne Moore. Le réalisateur d’American Bluff demandant un budget faramineux pour sa série criminelle, Amazon avait alors décidé de financer la série en collaboration avec la Weinstein Company.

Mal leur en a pris. Amazon a finalement annoncé qu’elle annulait purement et simplement le show selon The Playlist. Le magazine explique ainsi que la série aurait déjà coûté 40 millions de dollars sans que le tournage ait commencée. Avec le scandale Harvey, les problèmes financiers connus de TWC et des exigences trop importantes de David O. Russell, Amazon aurait ainsi choisi de ne pas prendre de risque inutile et de jouer la carte de la sécurité dans une période trouble pour l’industrie.

Jeremy Renner, Christian Bale et David O. Russell sur le tournage d'American Bluff

D'autant plus que la société de production n’a pas seulement ce projet dans sa besace et doit protéger ses arrières. Si elle a abandonné définitivement la série de Russell, Amazon a confirmé le maintien en production de The Romanoffs (déjà en tournage). Il s'agit de la nouvelle création de Matthew Weiner, showrunner de Mad Men.

Annuler une série qui n'avance pas ou risquer d'en perdre deux ? Le choix final semble plutôt compréhensible et logique.

Matthew Weiner sur le tournage de Mad Men