Les nouveautés films et séries à voir sur Amazon Prime en septembre

Des muscles et du sang

Déjà disponible

RRRrrrr!!!

Sortie : 2004

Durée : 1h34

Ça parle de quoi ? Il y a 35 000 ans, à l’âge de pierre, la tribu des Cheveux Propres vivaient en paix avec la tribu des Cheveux Sales. Tandis que les Cheveux propres coulaient des jours heureux, les Cheveux sales se lamentaient sur leur piètre condition capillaire. Jusqu’au jour où les Cheveux sales décident d’envoyer un espion pour voler la recette de shampoing que les Cheveux Propres tiennent secrets.

Pourquoi il faut le regarder ? Parce que c’est réalisé et interprété par Alain Chabat et qu’il est accompagné de Jean-Paul Rouve, Marina Foïs, Gérard Depardieu, PEF et Jean Rochefort. La comédie culte arrive sur Amazon et si vous aimez les scénarios loufoques à l’humour type Les Nuls, alors c’est pour vous. Pas du grand cinéma (comme vous vous en doutez), mais un film qui se regarde le cerveau bien débranché.

Le Seigneur des anneaux : la trilogie

Sortie : 2001 / 2002 / 2003

Durée : versions cinéma donc 2h58 / 3h / 3h21

On cherche un jeu de mot avec Jean-Jacques Anneau

Ça parle de quoi ? On ne répondra pas à cette question.

Pourquoi il faut le regarder ? Oui, tout le monde vu et revu la trilogie du Seigneur des anneaux. Oui, les versions longues sont mieux. Mais difficile de passer à côté de la tentation d’en reparler étant donné la réussite formidable de Peter Jackson et toute son équipe, qui ont réussi le pari insensé d’adapter Tolkien. D’autant que c’est avec les versions cinéma que tout le monde est tombé amoureux de ce monde et ces personnages.



Le Seigneur des anneaux, c’est des années de développement, près de 300 millions de budget de production, plus de 400 jours de tournage étalés entre octobre 1999 et décembre 2000 (sans compter des jours additionnels jusqu’en 2003). C’est trois films extraordinaires, couronnés par un succès phénoménal au box-office (quasiment 3 milliards), une pluie d’Oscars (17 au total, dont 11 pour Le Retour du Roi). Et c’est une page importante de l’histoire du cinéma, qui mérite donc d’être vue et revue en boucle.

Seven Sisters

Sortie : 2017

Durée : 2h04

S Club 7

Ça parle de quoi ? Dans un futur où la Terre est surpeuplée, le gouvernement a mis en place une politique d’enfant unique. Un homme a décidé de tenir secrète l’existence de ses sept petites-filles grâce à un stratagème : chacune porte le nom d’un jour de la semaine, et elles partagent une identité officielle à l’extérieur, à tour de rôle. Mais un jour, l’une d’elles disparaît…

Pourquoi il faut le regarder ? Seven Sisters (What Happened to Monday en VO) se pose comme un digne héritier d’Equilibrium : un film qui n’invente rien mais recycle tout un tas de références de science-fiction, pour arriver à un modeste et confortable petit spectacle. Inspiré notamment par Blade Runner et Les Fils de l’homme, le réalisateur Tommy Wirkola (Dead Snow, Hansel & Gretel : Wich Hunters) a choisi de changer le personnage principal pour en faire une femme, et ainsi travailler avec Noomi Rapace.

Et l’actrice est sans surprise l’un des meilleurs atouts de Seven Sisters, où elle incarne sept personnages. Inutile d’attendre des nuances dans ce portrait de famille (la naïve, la misanthrope…), dans cette dystopie facile ou dans cette intrigue pleine de rebondissements. Le film est conçu comme un petit plaisir de SF légèrement bêbête et potentiellement amusant, et il est fortement conseillé de ne rien en attendre de plus.

Sous le Soleil – saisons 1 à 13

Sortie : 1996

Durée : 52 minutes

Sous le soleil de Saint-Tropez

Ça parle de quoi ? Sous le Soleil met en scène les destins de trois jeunes femmes, Laure (Bénédicte Delmas), Caroline ( Adeline Blondieau) et Jessica ( Tonya Kinzinger), qui tentent de vivre autant qu’elles le peuvent leurs conquêtes amoureuses et professionnelles.

Pourquoi il faut la regarder ? Une série à l’américaine et aux multiples rebondissements qui vous fait suivre le quotidien drôle et romantique de trois jeune femmes à Saint-Tropez. Diffusé dans 178 pays, la série a eu un succès durable avec près de 8 ans de diffusion et était l’un des programmes français les plus diffusés au monde.

Au programme: amour, vengeance, gloire et jalousie avec des scénarios dignes des Mystères de l’amour. Mais, c’est la maladresse du scénario qui rend la série drôle et qui rend en même temps les personnages attachants. Et puis, avec la fin des vacances d’été, cette série permet de rêver encore un peu.

Bientôt disponible

Boy Kills World

Sortie : 13 septembre

Durée : 2h04

« Tu cherches la violence, la violence te trouvera »

Ça parle de quoi ? Dans une ville dystopique, la famille de Boy (Bill Skarsgård) a été assassiné sous ses yeux par la tyrannique Hilda, la cheffe d’une famille à la tête de la ville. Laissé pour mort après qu’Hilda l’ait rendu sourd et muet, Boy est secouru par un Chaman qui le soigne et l’entraîne pour préparer sa vengeance.

Pourquoi il faut le regarder ? La petite histoire de vengeance classique dont on ne se lasse pas et qui se transforme là en jeu de massacres à la Hunger Games. Un film bien délirant, avec une direction artistique qui investit dans des costumes hétéroclites pour mieux révéler la spécificité de chaque personnage. (ainsi qu’une ribambelles de références à la pop-culture)

Par exemple, Boy, interprété par Bill Skarsgård, porte le kimono de Ken dans Street fighters et les scènes d’entrainement peuvent éventuellement rappeler le film Karaté kid. Le film est donc un cocktail pop bien bourrin qui satisfera les habitués et les accros.

Miller’s Girl

Sortie : 20 septembre

Durée : 1h34

Mercredi et Bilbo, le crossover que le monde attendait

Ça parle de quoi ? Une jeune écrivaine se lance dans une odyssée créative. Son professeur lui confie un projet qui les entraîne tous deux dans un enchevêtrement de plus en plus complexe. Ils doivent alors affronter leurs côtés sombres.

Pourquoi il faut le regarder ? Si le pitch est déjà très intrigant, le casting achève de donner envie de voir le projet : Jenna Ortega, la nouvelle superstar de Hollywood, et Martin Freeman, notre hobbit/Watson préféré, au charme British sans pareil. Le film sera pour sûr très chaud (il est R Rated aux Etats-Unis), et nous propose un couple de cinéma qui promet d’être explosif.

L’intrigue du film n’est pas sans rappeler Dans la Maison, l’un des meilleurs films (et des plus pervers) de François Ozon, ou encore le Lolita de Kubrick. La musique semble particulièrement intéressante, envoûtante, portée par une belle voix féminine et des notes de piano. Les décors également ont l’air eux luxuriants et originaux. Bref, on a hâte de voir le premier film de la scénariste de Doctor Strange in the Multiverse of Madness et le premier film « sérieux » produit par Seth Rogen et Evan Goldberg.

Killer Heat

Sortie : 26 septembre

Durée : ?

Ils se retrouvent après Snowden

Ça parle de quoi ? Le détective privé Nick Bali, un Américain expatrié en Grèce, est engagé pour enquêter sur la mort suspecte d’un jeune magnat du transport maritime, Leo Vardakis, en Crète.

Pourquoi il faut le regarder ? Shailene Woodley dans un film d’enquête après sa performance impeccable dans Misanthrope, ça ne peut que donner envie. L’actrice n’en est pas à sa première satire sur les riches, après le jouissif Dumb Money. Et le retour de Joseph Gordon-Levitt achève de vendre le projet, l’acteur n’ayant malgré son talent plus de rôles intéressants quasiment depuis Snowden (dans lequel il côtoyait déjà Woodley).

La musique semble bien accompagner des scènes d’action qui promettent d’être très fortes. On est évidemment curieux de voir la première production Américaine du réalisateur Philippe Lacôte, plutôt connu pour sa production de documentaires sur les guerres du continent africains et pour ses drames d’auteur se déroulant également en Côte-d’Ivoire, ayant fait le tour des festivals (Cannes, Venise, Toronto). La qualité du montage semble assurée avec Jay Cassidy aux commandes, lui qui a travaillé entre autres avec brio pour David O. Russell, Sean Penn, Bradley Cooper et Roger Corman.

