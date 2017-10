Affaire Weinstein : Oliver Stone trouve que c'est quand même pas super cool, ce qui arrive à Harvey

S’il y a bien un réalisateur qui s’est fait spécialité d’évoluer à contre-courant, c’est Oliver Stone. Il persiste et il signe dans son commentaire relatif à l’affaire Weinstein.

Actuellement à la tête du jury du Festival de Busan, en Corée du Sud, le metteur en scène de Tueurs nés, JFK, ou plus récemment Snowden a l’habitude de faire parler de lui à coup de positions tranchées, et d’engagements politiques forts, souvent polémiques. On se souvient ainsi des surréalistes interviews qu’il a menées il y a quelques mois pour réhabiliter Vladimir Poutine, qui avaient fait grincer quelques dents.

Et il devrait provoquer quelques remous avec le point de vue qu’il a partagé lors d’une conférence de presse du Festival, rapporté par le Hollywood Reporter.

Stone sur el tournage de Wall Street 2

« Je crois qu’il convient d’attendre que cela mène à un procès. Un homme ne devrait pas être condamné par un système basé sur un tribunal populaire. D’autant que ce qu’il traverse, c’est difficile. À une époque, ce fut un rival. Je n’ai jamais fait de business avec lui et je ne le connais pas vraiment. J’ai entendu des choses affreuses sur tout le monde dans ce métier, donc je ne vais pas commenter des ragots. Je vais attendre, observer, ce qui me paraît l’attitude la plus juste. »

Si refuser de « hurler avec les loups », ou de vouer aux gémonies sur la seule parole d’individus est un concept évidemment respectable et si respecter le principe de la présomption d’innocence n’est pas condamnable à priori, Oliver Stone omet un élément fondamental du scandale Weinstein.

C’est justement la quasi-impossibilité des victimes de se faire entendre et d’en arriver jusqu’à un procès qui a rendu la situation problématique, l’omerta collective qui a provoqué l’ampleur de l’affaire Weinstein, bien plus qu’une soit-disant chasse aux sorcières.

Harvey Weinstein