« Misérable co***** » : George Clooney ne veut plus jamais travailler avec ce réalisateur

George Clooney entretient toujours une querelle avec le réalisateur d’un de ses premiers grands succès au cinéma, 25 ans après leur dernière altercation.

Décidément, George Clooney réveille les vieilles rancunes en ce moment. Après s’être agacé des propos de Quentin Tarantino à son égard (il avait affirmé qu’il n’avait rien d’une star de cinéma), le comédien s’est emporté, dans la même interview, à propos d’un autre réalisateur : David O. Russell. Et pour le coup, ce dernier n’est certainement pas une des figures les plus aimées d’Hollywood.

Russell avait été accusé d’agression sexuelle en 2011 par sa nièce puis s’est fait une très mauvaise réputation au fil de ses différents tournages jusqu’à même récemment, pour son film Amsterdam, en 2022. George Clooney, quant à lui, a connu une violente altercation avec le réalisateur en 1999 pendant la production du film Les Rois du désert. Et il s’en souvient encore.

Dans une interview accordée à GQ UK pour la promotion de son nouveau film Apple TV+, Wolfs, Clooney est revenu sur la très mauvaise expérience qu’il a eue avec David O. Russell. Une collaboration qu’il ne se verrait certainement pas refaire aujourd’hui :

Plus on vieillit, plus on est attentif à la manière dont on gère son temps. Cinq mois de votre vie, c’est beaucoup. Je ne peux plus me dire : “Oh, je vais faire un super film, comme Les Rois du désert, tant pis si je vais devoir supporter un misérable connard comme David O. Russell qui rendra ma vie infernale, ainsi que celle de toute l’équipe sur le plateau.” Ça n’en vaut pas la peine. Pas à ce stade de ma vie.