« Va te faire foutre » : George Clooney est en froid avec Quentin Tarantino, et on le comprend

Il y a du rififi à Hollywood, George Clooney en a un peu marre de Quentin Tarantino, et pas sûr que les deux retravaillent ensemble un jour.

Un des plus gros réalisateurs d’Hollywood devrait sûrement tourner avec un des plus grands acteurs du milieu, non ? Évidemment, les géants de l’industrie ne peuvent pas tous bosser ensemble, mais il y a certaines unions de circonstances qui paraissent évidentes, notamment celle entre George Clooney et Quentin Tarantino. Les deux hommes avaient, par exemple, participé à Une nuit en enfer dans les années 90, formant un duo de frangins plutôt mémorable à l’écran.

Sauf que depuis, Clooney et Tarantino ne se sont jamais vraiment recroisés… en tout cas pas sur un tournage. Et il y a peut-être une bonne raison à cela. Alors que George Clooney est à l’affiche, avec Brad Pitt, de Wolfs, qui s’est dévoilé dans une bande-annonce folle, il est revenu sur sa relation avec Quentin Tarantino au détour d’une question. Pas de chance pour les fans du film de Robert Rodriguez, ça ne présage rien de bon.

A lire aussi Retour sur Une nuit en enfer, le délire de Robert Rodriguez et Quentin Tarantino

Tu crois que c’est un pistolet de clown ?

George Clooney a t’il une carrière ? (oui, évidemment)

En pleine promo pour Wolfs dans les colonnes du magazine GQ, Brad Pitt et George Clooney se sont exprimés sur leur filmographie, leur point commun et leur différence. GQ a ainsi évoqué certains réalisateurs affiliés aux acteurs comme les Coen pour Clooney ou Fincher et Tarantino pour Pitt. C’est à ce moment que le journaliste a demandé à Clooney s’il aimerait tourner avec Quentin Tarantino. Sa réponse n’a pas laissé beaucoup de place au doute :

« Quentin a dit de la merde sur moi récemment, alors il m’irrite un peu. Il a fait une interview où il citait des stars de cinéma, et il parlait de toi [Brad Pitt], et de quelqu’un d’autre, et le journaliste a dit : « Et George ? ». Il lui répond que ce n’est pas une star de cinéma. Puis il a littéralement dit quelque chose comme : « Citez-moi un de ses film depuis le début du millénaire ». Et je me suis dit : « Depuis le début du millénaire ? C’est genre toute ma putain de carrière. » […] Alors maintenant, je me dis, ok, mec, va te faire foutre. Ça ne me dérange pas de lui donner des coups. Il m’a donné des coups. »

Pov : tu t’es Clooney le tarantino

Il faut dire que l’acteur n’a pas vraiment tort. Certains de ses plus gros hits, comme la trilogie Ocean’s Eleven, In the Air ou encore Gravity, sont tous sortis après l’an 2000. Sa consécration, l’Oscar du meilleur second rôle dans le film Syriana de Stephen Gaghan, date de 2006. Et même s’il a fait moins de films en tant qu’acteur depuis 2016, il est vrai, c’est surtout parce qu’il s’est beaucoup plus concentré sur sa carrière de réalisateur.

Bref, on ne sait pas si la relation entre les deux est effritée depuis longtemps, mais George Clooney a qualifié la performance de Tarantino d’un simple : « Il était correct dans ce film » en évoquant Une nuit en enfer. D’ici une éventuelle réponse de QT, Wolfs, avec Brad Pitt et George Clooney, est prévu pour le 20 septembre sur Apple TV+.