Wolfs : les premiers avis sur le buddy movie d’action avec Brad Pitt et George Clooney sont là

Les premiers avis sur Wolfs, le buddy movie d’action réalisé par Jon Watts et porté par le duo Brad Pitt/George Clooney, viennent de tomber.

En mai dernier, la bande-annonce folle de Wolfs nous donnait un premier aperçu du nouveau buddy movie mettant en scène les deux copains Brad Pitt et George Clooney. Réalisée par Jon Watts, cette comédie d’action nous plongera dans les aventures de deux professionnels normalement solitaires, malheureusement obligés de travailler ensemble à cause d’un coup du destin.

Et tandis qu’on a appris qu’après les échecs au box-office, Apple TV+ allait changer de stratégie, les premiers avis sur Wolfs sont tombés, le film ayant été projeté à la Mostra de Venise en hors-compétition. Revue de presse.

Deux loups en cage

Wolfs, dans la gueule du loup ?

« Le scénario écrit par le réalisateur Jon Watts possède un sens du timing sans faille, et c’est un cadeau jubilatoire qui passe successivement entre les mains de Clooney, Pitt et d’un excellent casting. » Lee Marshall – Screen Daily

« Wolfs n’est pas simplement drôle, il est drôle de toutes les manières possibles. » Alexander Harrison – Screen Rant

« Dans Wolfs, Clooney et Pitt se délectent d’un timing comique parfait et de plaisanteries obscènes qui font que même l’insulte la plus banale prend son envol. » Owen Gleiberman – Variety

Pitt et le loup

« Alors que de plus en plus de cinéastes semblent revenir aux fondamentaux des genres classiques comme les films policiers, les comédies romantiques et les thrillers, Watts propose une comédie d’action bien écrite et réalisée qui rappelle l’époque qui a couronné le genre sans simplement la copier. » Rafaela Sales Ross – The Playlist

« Le film n’essaie pas de faire de grandes déclarations ou de réinventer la roue, il essaie seulement de divertir. » Richard Lawson – Vanity Fair

« Même si Wolfs est finalement assez léger, c’est un moment formidable, raconté avec assurance et imprévisibilité, avec deux acteurs principaux charismatiques qui sont presque éclipsés par [Austin] Abrams. » Ryan Lattanzio – IndieWire

Sympa les vestes en cuir cependant

« Le film en lui-même n’est jamais plus qu’une histoire de crime idiote et auto-satisfaisante, mais les stars principales semblent s’amuser et leur sens de l’humour, dans l’ensemble, est contagieux. » Xan Brooks – The Guardian

« Un buddy movie qui avance douloureusement, voire dérive. » Kevin Maher – The Times

« Le principe peut être intrigant, mais l’approche répétitive et les personnages principaux presque identiques suppriment l’alchimie caractéristique du duo d’Ocean’s et les fait échouer dans un monde criminel sous-peuplé et peu distrayant. » Siddhant Adlakha – IGN

Pas banal des loups avec des flingues

On peut ainsi voir que les critiques semblent plutôt partagées concernant Wolfs. Si le duo Brad Pitt-George Clooney fonctionne plutôt bien (a priori), ce qui n’a rien de remarquable, permettant aux spectateurs de suivre le film sans déplaisir, l’ensemble narratif et humoristique parait très insuffisant. Pas de quoi être spécialement emballé par la proposition de Jon Watts donc sur le Lido, Wolfs affichant une moyenne tiède de 62/100 sur Metacritic à ce stade.

Si vous voulez vous faire votre propre avis, Wolfs sera disponible sur Apple TV+ à partir du 27 septembre 2024 en France.