Apple : après les échecs au box-office, la plateforme va changer de stratégie

À la suite de plusieurs échecs au box-office, Apple prend une décision forte et change complètement sa stratégie de distribution.

AppleTV+ a récemment partagé un mystérieux teaser pour le thriller psychologique d’Alfonso Cuarón intitulé Disclaimer, et ce ne sera pas la seule production labélisée Apple que l’on aura dans les prochains mois. Entre autres, on attend également la sortie du buddy movie d’action porté par Brad Pitt et George Clooney, Wolfs, ainsi que celle du film de sport automobile F1, où l’on retrouvera le même Brad Pitt dans le rôle principal.

De quoi attirer pas mal de spectateurs, d’autant que la société américaine est petit à petit parvenue à se faire une place dans le milieu du streaming parmi les Netflix et consorts. Toutefois, il reste une grosse ombre au tableau : malgré leur potentiel, de nombreux films produits par Apple (Napoléon, Killers of the Flower Moon, Argylle, To the Moon) ont été des échecs au box-office. Et justement, on vient d’apprendre que le studio à la pomme avait décidé de changer sa stratégie de distribution.

Apple dit « Bye, bye » aux salles obscures

Comme l’a révélé il y a peu Bloomberg, Apple désirerait en effet limiter leurs dépenses dans les mois à venir. Le studio aurait apparemment lâché plus de 20 milliards de dollars depuis le lancement de sa plateforme de streaming en 2019, notamment à cause de la production de ses films et séries. De ce fait, l’entreprise américaine voudrait à présent raccourcir l’exploitation en salles des films pour les intégrer plus rapidement dans le catalogue AppleTV+.

On a ainsi appris que Wolfs et Blitz, le prochain film de Steve McQueen (qui a pourtant ses chances aux Oscars), bénéficieront tous deux d’une diffusion au cinéma limitée à une semaine aux Etats-Unis, pour leurs sorties respectives en septembre et novembre prochains. Logiquement, F1 de Joseph Kosinski serait donc le dernier long-métrage Apple à être distribué en salles de manière classique.

Si cette stratégie risque donc de devenir la norme outre-Atlantique, elle ne concernera néanmoins pas la France, notre chronologie des médias ne permettant pas aux films d’être disponibles si rapidement en streaming après leurs sorties cinéma. Leur sortie se fera donc par chez nous exclusivement sur plateforme.

Il sera également intéressant de voir si la stratégie s’avèrera fructueuse ou non pour Apple, même si cela sera difficile à confirmer sachant que le studio à la pomme préfère rester assez secret sur ses chiffres. Affaire à suivre…