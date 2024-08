Disclaimer : un mystérieux teaser pour le thriller psychologique d’Alfonso Cuarón pour Apple TV+

Apple TV+ vient de partager un intrigant teaser pour Disclaimer, série d’Alfonso Cuarón avec Cate Blanchett.

Rien ne sert de mentir, nous attendions depuis bientôt six ans des nouvelles d’Alfonso Cuarón, le talentueux réalisateur mexicain. En effet, s’il a bien produit quelques œuvres (dont l’ignoble Sacrées sorcières de Robert Zemeckis, oui oui), il n’avait plus touché à une caméra depuis Roma. Après avoir bousculé le blockbuster spatial avec son Gravity, le cinéaste avait ainsi remporté le Lion d’Or pour son drame en noir et blanc très personnel, avant d’ensuite rafler de nombreux Oscars. Alors forcément, on attendait impatiemment son retour.

En effet, chaque nouveau projet d’Alfonso Cuarón est un événement, tant il a su se réinventer depuis ses débuts, enchaînant un film sensuel et tordu sur un triangle amoureux au Mexique, un Harry Potter sombre et arty, un spectaculaire film apocalyptique, un thriller immersif dans l’espace ou encore son drame autobiographique en noir et blanc. Désormais, c’est avec une série américaine angoissante, Disclaimer, sur une journaliste vedette devenue vulnérable (Cate Blanchett) que le cinéaste va expérimenter. Et ça tombe bien, un premier teaser vient d’être révélé.

A lire aussi Notre critique de Roma

Un trailer fait pour emporter le spectateur

On peut dire que ce premier teaser est assez obscur avec sa tension et ce sentiment d’urgence dans une sorte de montage parallèle où l’on voit très brièvement les personnages dans différentes situations. On aperçoit, par exemple, Catherine Ravencroft, le personnage de Cate Blanchett, déboussolée, manquant de se faire écraser par une voiture (non sans rappeler l’accident dans L’Étrange Histoire de Benjamin Button de David Fincher).

Plus encore, les personnages secondaires semblent aussi affronter des démons invisibles, que Kodi Smit-McPhee/Nicholas soit en proie à une détresse intense (on le voit taper le poing contre un mur, en pleurs) ou que Sacha Baron Cohen/Robert se mette soudainement à courir à toute allure. Difficile pour le moment de savoir exactement les raisons de leur tracas et du chaos se mettant en place sous nos yeux, sans jeter un œil au synopsis de la série.

Les cinéphiles devant le trailer du nouveau Cuarón

En effet, Disclaimer est l’adaptation du roman éponyme de Renée Knight (intitulé Révélée en français). La série suivra Catherine Ravenscroft, une célèbre reporter, qui trouve un manuscrit anonyme dans sa boîte aux lettres. Rapidement, elle comprend qu’elle est l’héroïne d’un roman, où toute sa vie est dépeinte, même son plus sombre secret. Quel secret ? Qui est l’auteur ? La série nous donnera des réponses, clarifiant certains plans du teaser dont ce couple face à l’océan ou cette voix-off féminine, si marquante et sentencieuse, évoquant les dangers de la fiction.

Le côté thriller psychologique se fait sentir dans ces premières images, d’autant plus perturbantes que ce stress omniprésent contraste avec les beaux paysages. Avec habileté et sans révéler grand-chose, Apple TV+ joue avec nos attentes, voire notre curiosité malsaine, en tant que spectateurs avide de découvrir le mal qui ronge les personnages. Une chose est sûre, ce teaser donne très envie et le casting cinq étoiles ne fait qu’augmenter notre impatience.

Par chance, il ne faudra pas attendre très longtemps puisque la diffusion des sept épisodes de Disclaimer débutera le 11 octobre prochain sur Apple TV+.