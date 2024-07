Disclaimer : premières images pour la série de vengeance d’Alfonso Cuarón (Gravity) pour Apple TV+

Cate Blanchett sera à l’affiche de Disclaimer, la série d’Alfonso Cuarón pour Apple TV+, qui vient de se dévoiler en images.

Comme beaucoup de grands réalisateurs ces dernières années (Fincher, Del Toro, les Wachowski…), l’oscarisé Alfonso Cuarón va aussi faire un tour du côté des plateformes avec sa première série : Disclaimer. Le cinéaste n’est pas étranger au milieu, étant donné qu’il avait déjà officié en tant que réalisateur au début de sa carrière sur un épisode de Fallen Angels, sur une poignée d’épisodes de série d’anthologies mexicaines de type Twilight Zone et avait co-créé la série Believe en 2014. Cela dit, Disclaimer sera bien sa première création en solo pour le petit écran.

Pour l’occasion, il s’est entouré de Cate Blanchett, qui incarne ici Catherine Ravenscroft, une journaliste puissante qui découvre des détails troublants de son passé dans les pages d’un roman. Celui-ci est écrit par Stephen Brigstocke (Kevin Kline), un vieil homme frêle et solitaire, désireux d’infliger non seulement de la douleur, mais aussi de l’humiliation à la femme qu’il croit être la cause de sa propre perte et de son chagrin. Cet intrigant thriller s’est dévoilé en images.

A lire aussi On a vu Rumours, le délire apocalyptique avec Cate Blanchett

Cate Blanchett qui voit sa vie dérailler après des accusations, ça rappelle TAR non ?

Disclaimer : ça risque d’être haletant

Via Vanity Fair en exclusivité, Apple TV+ a mis en ligne cette première grosse salve d’images alors que le personnage de Cate Blanchett s’était dévoilé apeuré dans une première photo révélée fin juin (visible ci-dessus). Dans cette petite dizaine de photos, on y voit Robert (Sacha Baron Cohen), le mari de Catherine, Nicolas (Kodi Smit-McPhee), leur fils, ou encore Stephen et Nancy Brigstocke (Lesley Manville), soit les personnages principaux du livre éponyme de Renee Knight (Révélée en version française), dont est adaptée la série.

Par ailleurs, la série se déroulant sur différentes temporalités, des versions jeunes de Robert et Catherine sont jouées par Louis Partridge et Leila George (sur les photos 3 et 7 en partant du haut, ci-dessous). À défaut d’avoir un trailer, ces images dévoilent en tout cas une identité esthétique très léchée, ce qui n’est évidemment pas surprenant. Alfonso Cuarón s’est en effet offert les services de son fidèle compatriote mexicain Emmanuel Lubezki à la photo, soit le chef opérateur triple oscarisé pour Gravity, Birdman et The Revenant (également passé chez Terence Malick par le passé).

Burn After Reading (un truc du genre)

Selon Vanity Fair, la série ne devrait pas couvrir la « cancel culture » comme on pourrait le croire, mais plutôt la portée d’accusation sur son entourage. Disclaimer se déroulera donc sur au moins deux temporalités : de nos jours, et en 2001, où prennent lieu les scènes racontées dans le roman que Catherine reçoit. Le plus dur sera surement de démêler le vrai du faux dans les accusations, autant pour l’entourage de Catherine que pour les spectateurs.

Pour se faire, Alfonso Cuarón compte en tout cas nous plonger aux côtés du personnage de Cate Blanchett, avec « une narration à la deuxième personne », soit une narration où le narrateur s’adresse directement au public ou au personnage principal du récit. Objectif ? Créer un effet sur le subconscient des spectateurs pour qu’il se sente aussi isolé que l’héroïne. De quoi nous intriguer un peu plus sur cette série de vengeance. Réalisés et écrits par Cuarón, les 7 épisodes de Disclaimer commenceront leur diffusion le 11 octobre 2024 sur Apple TV+, après un petit passage par la Mostra de Venise début septembre.