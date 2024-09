Disclaimer sur Apple TV+ : la bande-annonce de la série d’Alfonso Cuarón avec Cate Blanchett est là

Après la Mostra de Venise, la première série d’Alfonso Cuarón Disclaimer, avec Cate Blanchett, se dévoile dans une première bande-annonce.

Chaque nouveau projet d’Alfonso Cuarón est très commenté. Ses derniers long-métrages en date étaient le carton au box-office Gravity, un film de SF en 3D dans l’espace qui avait émerveillé la presse, puis son drame autobiographique en noir et blanc pour Netflix Roma, qui avait reçu le Lion d’Or à la Mostra de Venise et une pluie de critiques élogieuses.

Désormais, il fait parler de lui avec une série américaine dramatique sur Apple TV+, Disclaimer, à propos d’une journaliste vedette devenue vulnérable (Cate Blanchett) après que son secret ait été percé à jour. La série comprend des comédiens reconnus tels que Sacha Baron Cohen et Louis Partridge. Forte de ses retours plutôt positifs à la Biennale, elle se dévoile dans une bande-annonce, radicalement différente du teaser.

Disclaimer : c’est étonnant

Cette bande-annonce promet une photographie soignée et une belle musique mais semble réduire les enjeux du thriller, qu’on pensait importants et qui finalement semblent beaucoup tourner autour d’une ex-relation de Catherine. Le jeu sur la narration non-linéaire, construite autour de flash-backs sur la jeunesse de Catherine et de l’écrivain, s’en trouve du coup accentué.

Ces images insistent sur l’importance de l’amour et du sexe dans la série, celle-ci étant censée porter en partie sur la jalousie de l’écrivain face aux différents partenaires sexuels de Catherine. Le personnage de Catherine jeune (interprété par Leila George, vue notamment dans Mortal Engines et bientôt à l’affiche du prochain James Franco) ayant plus d’importance que dans le teaser.

On rigolait plus devant Borat et Ali G

Une occasion pour Blanchett d’ajouter un cinéaste prestigieux de plus à sa filmographie, deux ans après sa performance remarquée dans Tár de Todd Field (on a choisi d’ignorer Borderlands). Cette année, elle est également à l’affiche de Rumeurs, présenté en compétition au Festival de Cannes. Disclaimer est prévu pour le 11 octobre sur Apple TV+.