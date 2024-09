Disclaimer : les premiers avis sur le thriller psychologique d’Alfonso Cuarón (Gravity) sont là

Les premiers avis sur Disclaimer, la nouvelle série d’Apple TV+ réalisée par Alfonso Cuarón et avec Cate Blanchett, viennent de tomber.

Comme beaucoup, nous avons été intrigués par le mystérieux teaser de Disclaimer, puisqu’il nous donnait un avant-goût du retour tant attendu d’Alfonso Cuarón. En effet, le cinéaste mexicain n’avait rien réalisé depuis son excellent Roma, sorti en 2018, lauréat du Lion d’or à la Mostra de Venise ainsi que de trois Oscars (dont celui du meilleur réalisateur).

La série Apple TV+ portée par Cate Blanchett, qui y incarne Catherine Ravenscroft, une célèbre journaliste qui découvre qu’elle est l’héroïne d’un roman écrit par un inconnu et dévoilant ses plus sombres secrets. Adaptée du roman éponyme de Renée Knight (ou Révélée pour le titre français), Disclaimer a donc été dévoilée en intégralité à la Mostra de Venise. Forcément, les premiers avis sur Disclaimer sont tombés. Revue de presse.

Disclaimer, on sait pas trop

Disclaimer

« Une exploration fascinante, mais imparfaite de la « vérité » et de la façon dont les certitudes et les faits ont radicalement évolué au 21e siècle, à l’ère des médias sociaux, devenus de véritables armes pour la mauvaise foi, éroder la confiance du public dans les médias, la cancel culture, et plus encore. » Rodrigo Perez – The Playlist

« Les spectateurs feraient bien de tenir compte de l’avertissement initial de Cuarón : la manière dont Disclaimer raconte son histoire est essentielle pour apprécier (et anticiper) ses conclusions. […] Avec Disclaimer, je m’attends donc à quelques réactions amères, puisque c’est le projet le plus provocateur d’Alfonso Cuarón depuis Y tu mamá también. Mais personne ne pourra dire que le cinéaste ne les avait pas prévenus. » Ben Travers – IndieWire

« Disclaimer est un petit thriller littéraire méchant centré sur la perturbation d’une existence luxueuse et riche, s’intégrant parfaitement à des séries comme The Undoing ou Big Little Lies. » Richard Lawson – Vanity Fair

Tu sens que tout ne va pas bien se passer

« Disclaimer réussit largement à maintenir le suspense, et cet interlude explicite et époustouflant entre deux personnages vers la fin du troisième épisode garantit que les spectateurs iront jusqu’au bout. » Thelma Adams – The Wrap

« La série Apple TV+ Disclaimer réalisée par Alfonso Cuarón est déchirante, belle et solidement traditionnelle. » Dominic Patten – Deadline

« Cette œuvre de près de six heures en sept parties dévoilée au Festival du film de Venise, avec Cate Blanchett et Sacha Baron Cohen, présente une narration exceptionnelle sur la dynamique familiale et la jalousie sexuelle. » Kevin Maher – The Times

Le regard de l’incompréhension

« La forme l’emporte sur la fonction dans la nouvelle série d’Alfonso Cuarón, Disclaimer. Malgré ses stars, le tour de passe-passe narratif est un peu trop évident, et si la mécanique du récit est captivante, le récit en lui-même est trop superficiel. » Daniel Fienberg – The Hollywood Reporter

« Au lieu d’exprimer les contradictions du comportement humain, Cuarón se sent simplement intimidé lorsqu’il essaie de les comprendre. Disclaimer ne parvient jamais à concilier son ampleur et les petits détails qu’il s’efforce de souligner. Peut-être que ce n’est pas seulement le public qui a besoin d’écouter les avertissements de la série sur le récit et la forme après tout. » Marshall Shaffer – Decider

« Le talent habituel du réalisateur oscarisé n’est pas visible dans cette série Apple TV+, tandis que la présence de la star Cate Blanchett est gâchée. » Benji Wilson – The Telegraph

Mais alors, c’est bien ou c’est pas bien ?

Comme on peut le voir, les retours restent assez partagés, même si dans l’ensemble Disclaimer semble avoir été plutôt appréciée entre son mystère, ses personnages et les différentes relations qu’ils entretiennent. Toutefois, les moins convaincus semblent pointés du doigt ces qualités comme de potentiels défauts, certains considérant que le cinéaste mexicain se perd parfois dans ses thématiques et l’objectif réel derrière son récit sur la « vérité » et la façon dont elle peut être détournée par la fiction ou la narration.

Bref, pour vraiment savoir ce que ça vaut, il faudra sans doute attendre l’arrivée de Disclaimer sur Apple TV+, en l’occurrence le 11 octobre 2024.