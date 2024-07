Netflix : gros changement pour certains abonnés et vous êtes peut-être concernés

Netflix va enfin mettre en place ce gros changement annoncé pour ses abonnements, et ça va forcément toucher beaucoup d’abonnés.

Malgré la multiplication des plateformes depuis des années, Netflix reste clairement le leader incontesté du streaming mondial. Après tout le service a été celui qui a devancé tous les autres, et qui a vraiment lancé le mouvement qui a redéfini l’espace et l’offre audiovisuelle pour lui donner la forme qu’on lui connait aujourd’hui.

Un des points qui a attiré beaucoup de spectateurs sur le service (et chez les géants du streaming en général), c’était la promesse d’être différent de la télévision traditionnelle : regarder des programmes quand on veut, dans l’ordre que l’on veut et surtout sans publicité. Sauf que dernièrement, les publicités ont, au contraire, envahi les plateformes. Et si certains abonnés avaient dû faire un choix pour leur abonnement afin d’éviter les pubs, Netflix a décidé d’aller encore un peu plus loin.

Une histoire de palier

En effet, Netflix comptait pour le moment quatre offres d’abonnements dont l’offre Essentiel, à hauteur de 10,99€ pour profiter du catalogue du N rouge sur un seul appareil, sans téléchargement, en 720p, mais surtout… sans publicités. C’était donc l’offre la moins chère sans publicités actuellement, mais malheureusement, depuis fin 2023, la firme au N rouge a annoncé abandonner cette offre. Elle vient donc d’annoncer que les abonnés profitant de cette offre devront basculer sur une autre offre d’ici quelques mois.

Il reste donc trois offres disponibles : une à 19,99 euros, avec 4 écrans simultanés, une à 13,49 euros, avec 2 écrans (contre un seul écran pour l’Essentiel) et enfin, une bien moins chère, à 5,99 par mois, mais qui vient avec son lot de publicités. Pour les nouveaux abonnés, le choix se limite entre ces trois offres depuis décembre 2023. Soit les abonnés de l’offre Essentiel seront basculés automatiquement sur l’offre Standard avec pub, soit ils devront payer 2,50€ de plus par mois pour profiter de l’offre Standard afin d’éviter quelques publicités envahissantes.

Payer plus pour voir Red Notice ou payer moins pour le voir avec des pubs ? Vous avez 4 heures

À ce stade, la plateforme n’a pas indiqué exactement quand les transitions seront effectives. Elles interviendront en tout cas à des dates différentes selon le cycle de facturation de chaque abonné. Si vous voyez une pub au milieu de votre épisode de Bridgerton dans quelques semaines alors que vous étiez « Abonnés Essentiel », vous saurez maintenant pourquoi.