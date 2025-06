Les stars de cinéma et les pubs de luxe : pourquoi y’en a marre

Nouvel édito d'Ecran Large, où on va parler du ras-le-bol de voir des acteurs et actrices devenir des publicités ambulantes pour des marques de luxe.

Brad Pitt, Charlize Theron, George Clooney, Marion Cotillard, Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman... A peu près toutes les stars y passent : les publicités pour des marques de parfum, de vêtement, de téléphone, de boisson... C'est devenu la norme, tout comme leurs salaires hallucinants.

Mais n'y a-t-il pas quelque chose de délirant là-dedans ? Est-ce qu'on doit forcément accepter ça sans même questionner le système, ou peut-on penser que c'est aberrant et triste, notamment pour le cinéma ?

https://www.youtube.com/watch?v=_lliap0ovyY

Une fois n'est pas coutume : Michael Bay l'avait mieux dit que tout le monde. Il n'en avait peut-être pas conscience mais dans The Island, il avait très bien mis en scène le vertige d'une star hollywoodienne face à son propre reflet publicitaire, dans cette scène fascinante où Scarlett Johansson l'actrice se retrouve face à Scarlett Johansson la femme-sandwich.

Dans ce remake à peine caché de L'Age de cristal, les gens riches se créent des clones qui vivent bêtes, beaux et ignorants dans un bunker, sans avoir conscience de leur seule raison d'être : don d'organe, grossesse et tout autre "service" physique pour la célébrité originale.

Champ : Scarlett Johansson, l'actrice

Scarlett Johansson joue la clone d'une mannequin. Et lorsqu'elle s'échappe et découvre le vrai monde, elle tombe nez-à-nez avec elle-même, dans une pub Calvin Klein géante. Publicité que la vraie Scarlett Johansson avait tourné avant The Island, et qui a été transformée en incroyable placement de produit méta. Ou comment confronter, dans une scène digne de La Quatrième Dimension, une artiste à son alter ego mercantile.

Ce champ-contrechamp brise presque le quatrième mur, comme si la comédienne regardait, hébétée, ce qu'elle était devenue : une chose désincarnée, utilisée pour être belle et vendre du parfum, et qui l'empêcherait presque de faire son travail puisque son image lui échappe au point de débarquer au milieu de la fiction, comme élément de déco.

Contrechamp : Scarlett Johansson, la femme-sandwich

A chaque fois que je vois une Marion Cotillard, un Brad Pitt, une Nicole Kidman, un Robert Pattinson, une Natalie Portman, ou une Léa Seydoux placardé sur un abri bus, surmaquillé et surfringué pour faire vendre des sacs à mains ou autres babioles de luxe coûtant le prix de deux ou trois loyers (parisiens), je repense à cette scène de The Island.

Et je me demande pourquoi je trouve ça si triste. Et pourquoi ces gens ultra-riches acceptent de devenir l'équivalent luxueux des mascottes. Et si au fond, ça ne fait pas du mal au métier d'acteur (et donc, au cinéma).

...