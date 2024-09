Ocean’s 14 : la saga va revenir avec Brad Pitt, George Clooney et peut-être un super réalisateur

Dix-sept ans après Ocean’s 13, Brad Pitt et George Clooney seraient de retour pour une suite avec un réalisateur génial au manette.

Cette 81e édition du festival de Venise a encore eu son lot de stars entre le duo Joaquin Phoenix-Lady Gaga pour Joker: Folie à Deux, Daniel Craig pour le psychédélique Queer, Adrien Brody pour le « monumental » The Brutalist ou encore Brad Pitt et George Clooney qui ont enflammé le Lido avec Wolfs, dont les premiers avis étaient cependant partagés. Et justement, les retrouvailles entre Pitt et Clooney semblent leur avoir donné des idées.

En effet, les deux hommes seraient actuellement en train de développer un cinquième volet de la saga Ocean’s sobrement intitulé Ocean’s 14 (pour l’instant). De plus, une rumeur circule : Brad Pitt et George Clooney feraient la cour à l’un des réalisateurs les plus convoités du moment à Hollywood et qui vient encore de faire sensation avec son nouveau film lors du Festival de Telluride.

Pitt et Clooney attendant tranquillement l’arrivée du réal

Un retour au sources détonnant

Selon Deadline, c’est le réalisateur Edward Berger qui serait dans les petits papiers du duo. Le cinéasta a été oscarisé pour À l’Ouest, rien de nouveau, film choc sur la Première Guerre mondiale du point de vue allemand aux accents malickiens, et récemment acclamé pour son thriller papal Conclave, dont les premiers avis sont très positifs. Le choix de ce réalisateur éclectique a de quoi surprendre quand on connait la facture classique des films réalisés par Steven Soderbergh (dont on ne sait pas s’il sera impliqué dans le projet).

Plus encore, difficile d’imaginer vraiment Edward Berger prendre les commandes de la saga de braquage au moment même où sa carrière semble sur le point d’exploser à Hollywood. Selon plusieurs rumeurs, le cinéaste allemand est en effet l’un des favoris pour réaliser le prochain film James Bond. Autant dire qu’à ce stade, l’arrivée potentielle d’Edward Berger est à prendre avec de grosses pincettes.

Troquer la toge contre le costume trois pièces

Pour revenir à Ocean’s 14, George Clooney a assuré en interview qu’il avait un scénario solide et dans le style de Going in Style pour ce nouvel opus. Cela dit, après le spin-off féminin bien bancal Ocean’s 8, cette possible suite de la trilogie originale surprend autant qu’elle effraie, notamment quand on sait ce que valent les suites sans fin de grandes sagas censés être finis depuis des décennies.

En tout cas, c’est peu dire que la carrière hollywoodienne d’Helmer Edward Berger semble bien lancé. Ce n’est sûrement qu’une question de temps avant que le réalisateur allemand se lance dans de grosses productions made in Hollywood (au risque d’y perdre toute personnalité ?). D’ici de nouvelles informations, Wolfs avec Brad Pitt et George Clooney sera disponible le 27 septembre 2024 sur Apple TV+ et Conclave réalisé par Edward Berger sortira au cinéma le 4 décembre 2024.